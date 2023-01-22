新正頭食住開運　年初旺到年尾

新春大吉！傳統大年初二會一家人聚首一堂吃開年飯，賀年菜各有不同祝福及寓意，如果想食住開運，大可以跟著名玄學家方海閱師傅學兩招，他指食物顏色和味道各有五行屬性，在癸卯兔年，因應五行相生相剋論，即木生火、火生土、土生金、金生水及水生木等，食啱食材和菜式，人緣、事業、學業、財運自然來，還可以避小人趕是非，兔年一帆風順。

「金」生健康 首選黃白食材

經過這幾年疫情，相信大家的首要願望，就是身體健康。今年五黃災瘟星飛到西北位置，二黑病符星在正東，適宜多吃屬金的金黃和白色食物，如新年或補身必吃的花膠、燕窩，鮮味的金蠔，以及有黃色外皮的雞隻等。味道方面，苦味亦屬金，如苦瓜、蓮子芯、萵筍等都在此列，吃得多有助減輕二黑五黃的影響，提升健康運。

「水」能添財 烏卒卒助脫貧

好多人都想財源滾滾，除了買彩票等運到之外，都可以從飲食着手。今年財星在正南方，水為財，黑色和鹹味食物屬水，新正頭除了吃海參、髮菜蠔豉和清蒸老鼠斑等應節菜式外，矜貴如黑松露、魚子醬都可以食多兩啖；滋補的烏雞湯更合時宜。鹹柑桔、鹹檸檬等鹽漬的食材，亦有助催動財運。

「木」利文昌 多吃綠色蔬菜

對家長來說，子女的學業至為要緊，成年人的話就希望升職加人工。今年屬木的四綠文昌星位於中央位置，適宜多吃健康的綠色食物，新春期間的時令蔬菜有鮮嫩的豆苗、西芹、菠菜、釀節瓜等。除此之外，酸味食物如生炒骨、糖醋骨、酸菜白肉等開胃美食，同樣有利文昌。

「火」避是非 蝦蟹辣椒化解

無論家宅、工作或朋友圈，最怕就是人紅是非多。今年三碧星在東南方，適宜吃屬火的紅色食物來化解。蒸煮後呈紅色的蝦和蟹是最佳配搭，無論是乾煎蝦碌、茄汁蝦、白灼蝦、蒸蟹或炸蟹鉗等都不妨食用。愛吃肉的話，首選皮脆肉嫩的炸子雞。另外，辣味菜式如辣子雞、咖喱炒蟹、咖喱雞等菜式，愛辣之人也不妨多吃。

「土」旺人緣 飯後甜品最佳

新春賀年菜，不乏肥美鮑魚、豬手等美饌，方師傅指這些美食既美味又利人緣。今年屬火的九紫星喜慶星在正北方，火生土，大家宜吃多點啡色屬土的食材，好似鮑魚和豬手，還有帶子、雲耳、蓮藕等。想脫單或愛情甜甜蜜蜜，不妨多吃點甜品，同樣有助催旺姻緣。