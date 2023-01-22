獎門人︱視后江美儀強吻蕭正楠　最恨周圍登台

視后江美儀、郭柏妍、蕭正楠、高海寧（高Ling）、歌手JW（王灝兒）及吳業坤等昨晚（21日）現身澳門，參與無綫《開心無敵獎門人》賀年特備節目，分組大玩遊戲爭奪豐富獎品兼倒數迎新歲。遊戲環節以「搵啖食」打頭陣，眾人特意安排湯盈盈上場，老公錢嘉樂即提醒她不要丟架，可惜她最終亦接不到，之後她在示範以嘴「接財神」時，更公器私用直接錫落嘉樂的嘴，而當來到藝員隊的江美儀與歌星隊的蕭正楠玩時，論盡的美儀似強吻多過「接財神」，非常搞笑。吳業坤則在玩「辣辣壽司」時被辣至噴奶，令全場爆笑。而當谷婭溦挑戰高音唱《煎熬》時，台上的林秀怡疑因太大動作而走光，露出打底褲

江美儀受訪時表示已有2、3年沒有出埠：「之前因為怕隔離太耐自己頂唔順，因太耐冇嚟澳門頭先仲唔記得點過關，哈哈。」她笑言現已通關能多點機會出埠搵真銀，更公開呼籲大家要找她登台：「無論世界各地邊度只要請我都去，喺度恭祝大家搵咗我之後財源廣進、身體健康！」問到會否帶同郭柏妍及羅毓儀「三母女」一起登台，她說：「佢哋OK梗係好，不過應該都會好多人搵佢哋，我想叫佢哋帶埋我。」她更笑言已準備了大利是給兩個囡囡以作利誘。