高海寧笑老竇心急買桃花畀佢　蕭正楠生兔仔計劃隨緣

藝人高海寧（高Ling）與蕭正楠昨晚（21晚）一同參與《開心無敵獎門人》的賀年特備節目。高Ling對終於能通關表示相當高興：「我姑丈喺深圳做嘢，年幾冇返過嚟，依家終於可以同姑姐團聚，我自己去南京探婆婆都方便好多唔使再隔離。（多咗機會北上工作？）有機會都會返去，睇公司安排，嚟緊幾個月會喺香港拍劇。」問到新年有否買桃花催谷愛情運？她笑言爸爸似乎比她更心急：「老竇買咗桃花畀我，仲話『特登揀㗎，呢棵會開花㗎！』佢話揀咗好耐，哈哈！（自己唔心急？）其實有啲嘢冇得勉強，但要嚟嘅時候又擋唔住，睇佢幾時嚟囉。（嚟咗你唔知？）咁唔該嗰啲嚟嘅人主動多少少啦，哈哈！其實真係嚟嘅都唔會抗拒，因為都要結婚生仔嘛。」她表示最重要兩人相處舒服及可以好好溝通：「話晒都相處一世。」又笑言被封圈中「金牌媒人」的林盛斌多次主動介紹優質筍盤給她：「佢電話入面有好多單身男士嘅相，係咁問我得唔得，可以約新年上佢屋企食飯，哈哈！」

至於年三十晚拋下太太黃翠如到澳門倒數的蕭正楠，表示因工作沒有辦法：「最初都想叫老婆一齊嚟，但可惜已經齊人，有提早一日同屋企人團年。」另談到組合農夫的新歌歌詞中提及想知道黃翠如為何最後會揀蕭正楠？他笑謂：「呢個係10萬個為甚麼，（你自己都唔明？）我都覺得係，點解呢？有時有啲嘢冇得解㗎，不過都多謝佢哋去到內地都提住我哋兩夫妻，開心嘅！」早前與伍仲衡及區永權一起開騷的他，被問到會否勾起歌癮？他透露會籌備Part 2，更希望能辦成巡唱：「其實上次用咗好多心機，如果只係做一次有啲可惜，依家所有場地都開返晒，今日個場都可以坐二千人，所以我特登嚟探下路先。」他指早前辦演唱會和做宣傳已很忙，故新年節目已交給太太安排，亦透露稍後會跟她到馬來西亞探親友，問到可以有計劃生兔仔？他則表示隨緣。