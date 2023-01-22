封大利是畀媽咪　林鈺洧要問林俊賢「追數」

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）今日出席無綫賀年節目，她透露今年是首度於大初一開工：「好熱鬧，好好氣氛，因我係獨生女，以往過年會比較冷清。（同咗爸爸林俊賢拜年未？）佢唔喺香港，我年三十傳咗訊息畀佢。（咁多年有冇收過爸爸利是？）從來冇收過，我要搵佢一次過攞番二十幾封利是。」問到母親有否向她派利是？Denice笑言今年賺到錢，所以向母親封了大利是，問她封了幾位數？她說：「總之佢好開心，比以前多咗幾倍，我都係咁對我啲寵物。」至於新年願望是否希望父母早日和好？她說：「事件都平息咗，啖氣都過咗，佢哋有自己生活，佢哋都錫我，唔會再係咁。我嘅新年願望事業順利、步步高陞，總之我好，佢哋就開心。」

至於堪輿學家麥玲玲談到最近通關，近年經常穿梭中港兩地工作的她大感開心：「我隔離過6次，隔離7日、14日、21日都試過，我已經係隔離達人，不過喺大陸嘅時間多咗，都識多咗內地朋友，都係好事。」問到娛樂圈在兔年的運程，她指會旺身材矮小，聲音嬌滴滴的藝人：「今年係桃花年，但會有好多爛桃花，例如會見到啲大纜都扯唔埋嘅人一齊，或者只係拍得幾個月拖，因為文昌入囚，所以會容易犯法，今年電影、電視都會好蓬勃，但會遇好多困難同是非，會互相攻擊。」