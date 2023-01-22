踏入了兔年，恭祝大家財源廣進，廣納八方財！想知道自己喺癸卯兔年所屬生肖嘅財運如何，當然要搵師傅教路，今日就請來梅花易數專家常歡師傅講解12生肖流年財運之餘，仲教大家催谷財運嘅方法。

12生肖流年財運

無論係打工仔或老闆都希望財運暢旺，咁先至可以賺個盆滿缽滿，而常歡師傅指每個生肖嘅流年財運雖然不同，但只要知道整體運勢，以及佩戴合適催財飾物和顏色，便能催旺財運，富貴逼人。

兔 容易破財

今年有顆「指背星」到臨，加上犯太歲，會較易出現阻滯之餘，亦容易因小人而破財。另外，今年亦有「將星」降臨，有助提升威嚴，喺事業上有一定助益。旺財顏色為深藍色，佩戴深藍色手錶最有利財運。

龍 貴人相助

肖龍朋友今年要小心，因為「害太歲」，更有「太陽星」、「咸池星」及「晦氣星」到臨，容易因為誤會而導致工作或感情關係受損。不過同時有「將星」作貴人，能暗中幫助化解。旺財顏色為紅色，最方便是使用紅色嘅手機殼就最啱啦！

蛇 情緒消極

今年嘅財運將取決於肖蛇朋友嘅情緒上，因為有「天乙星」、「喪門星」及「天哭星」關係，喺情感上會顯得比較消極，凡事提唔起興趣。多出席聚會聯誼，並跟朋友分享心事便可化解。旺財顏色為綠色，而催財擺設則係一對木製人偶。

馬 審慎投資

肖馬朋友今年不但係「破太歲」，並且有「孤辰星」作祟，較易出現破散、破敗、容易分離等情況，故此宜守不宜動，更避免有重大嘅投資。因有「太陰星」臨照，只要退一步，便能海闊天空。佩戴綠色手繩或鎖匙扣有助增強財運。

羊 財運暢旺

肖羊朋友今年有「五鬼星」到臨，將會帶來不必要嘅負面干擾，令心緒不寧，同時亦有「解神星」呢顆吉星降臨，可以逢凶化吉，轉禍為祥，財運暢旺，喺家中擺放馬形擺設對財運自然大有幫助。

猴 易有損失

肖猴朋友今年嘅財運一般，因受到「小耗星」及「死符星」影響，無論財物或人際關係都較易出現耗損嘅情況，投資上最好採保守策略。旺財顏色為啡色，選用啡色銀包最利財。

雞 多加容忍

由於今年「沖太歲」，同時受到一顆破耗力相當強嘅「大耗星」影響，故此喺財政運用上要多加小心。此外，容易同人發生衝突，尤其職場或生意合作上，宜多加容忍禮讓。利財顏色為黃色，不妨多儲五百元或一千元紙幣以催動財運。

狗 得心應手

肖狗朋友去年嘅財運相當唔錯，今年仍然保持強勢，因「合太歲」及有「紫微」吉星高照，凡事得心應手，搵錢更係順風順水，係財運相當唔錯嘅一年。旺財顏色為紅色，多着紅色服飾可旺上加旺。

豬 注意健康

有「白虎星」及「黃幡星」到臨，肖豬朋友今年要注意身體健康，要知道健康就係財富，故此凡事小心為上，尤其避免高風險活動和投資。利財顏色為白色，多着白色衫褲或鞋襪，佩戴圓形飾物亦有助財運。

鼠 招惹是非

肖鼠朋友今年「刑太歲」，而且受到「卷舌星」影響，財運容易出現波動，同時容易招惹口舌是非，由於今年亦有「紅鸞星」同到，如果對方係異性，反而會相處和洽，對事業會有幫助。佩戴金色或銀色戒指有利財運。

牛 煩惱較多

有「天狗星」及「羊刃星」到臨，令肖牛朋友今年投資不順，同時喺人際關係或業務上容易出現糾纏不清嘅事情，因而感到煩惱，幸有「八座星」幫助及化解煩憂。旺財顏色為紫色，喺辦公枱上擺放紫色手機座更能提升財運。

虎 事業突破

肖虎朋友今年有「病符星」，身體容易出現小毛病，好好保養身體，自然可保平安。由於有「陌越星」關係，事業將有重大提升，係事業有望突破嘅一年。旺財顏色為黑色，於書枱擺放黑色筆筒大利財運。