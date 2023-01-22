Volkswagen Tiguan Elegance　歐系性價比之最

對不少駕駛一族而言，一日充電問題未解決，都不會貿然轉會改揸電動車，遠的唔敢講，但未來幾年傳統汽油車始終是有一定巿場吸引力。若揀日常代步汽車，離不開經濟實用的大前提，不少人還會考慮埋牌費，傾向選擇1,500c.c或以下。像早前借來做4日3夜詳測的Volkswagen Tiguan Elegance，1.5L Turbo，偈細好力，籠大實用，科技配置新又多，且格調豪華，家陣做緊現貨優惠30萬有找，點秤都睇高一線。

詳測幾日，揸住佢番工放工，游走九龍新界，又入埋清水灣遊車河，全程暖氣長開，大約行咗242km，油量計顯示只是跌咗四分一，今時今日以一架中型SUV嚟講算係慳油。這多得車載的1.5L 直四Turbo引擎，內置了高效ACT主動式氣缸休止管理系統，在引擎處於低轉低輸出時，能自動暫停其中兩個氣缸運作，幫手慳油之餘，當然最重要是汽缸的啟停不影響引擎的順暢運作，動力輸出總是隨傳隨有。

游走多彎又多上落斜的清水灣道時，最開心的莫過於透過波棍由D波轉S波，配合手動+/-升降波段，彎前連降兩至三個檔位，出彎後再逐檔提升，過足駕控手癮兼穩紮過彎。這種實在的駕駛感，是軚環轉檔撥片無可比擬的。上大長斜時表現更是輕鬆兼帶爽勁，足顯該引擎的低轉高扭表現出眾。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,498c.c.

最大馬力：150ps/5,000~6,000rpm

最大扭力：250Nm/1,500~3,500rpm

傳動：七前速DSG自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

綜合油耗：8.3L/100km(WLTP)

車身體積：4,509×1,839×1,675mm（長×闊×高）