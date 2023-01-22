中年好聲音︱何廣沛撐場加持　何博文勇奪佳績

在年卅晚播出的《中年好聲音》中，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽，經過一輪激戰，是集誕生了三名80+分選手，分別為何博文、李佳和龍婷，鮑聖光及李思林則雙雙跌落危險區。

以靚聲打響名堂的「鮑大人」鮑聖光獻唱陳百強的《一生何求》，惟表現跌晒 Watt，竟出現連環忘詞嚴重失誤，導演伍仲衡說：「一路聽都好辛苦，見到你又辛苦，我哋聽又辛苦，啲高音去唔到，係夾硬飆上去。」張佳添說：「唱甩歌詞唔係問題，甩咗旋律先係問題。」曾兩度奪得五燈的「鮑大人」，最終只獲得61分成為全晚最低分。至於獻唱《明日天涯》的「二家姐」李思林，則被伍仲衡批評揀錯歌兼有音準問題：「你嘅處理手法擺落隻歌度係完全唔啱，你應該唱啲小調、溫柔啲嘅歌，會更加容易感動到我哋。」二家姐最終只獲得65分，孖住鮑大人跌落危險區。三名80＋選手中，同為歌唱導師的何博文及李佳同樣獲得81分高分數，當中獻唱《如果可以》的博文被指唔識揸咪。

是集的驚喜位亦同樣落在博文身上，事緣與博文相識多年的何廣沛專誠到場為好友打氣，廣沛說：「同佢係相識接近廿年嘅好兄弟，今次純粹係嚟支持佢，唔想畀咁多壓力佢。」以黑白 Look 上陣的李佳獻唱《白天不懂夜的黑》，台風十足，並獲大讚識用咪，惟演唱時感情欠奉，周國豐說：「服裝好配合首歌，同埋你把聲係幾啱唱呢首歌，奈何感情上要加啲苦功。」至於出名鄧麗君腔的「小龍女」龍婷則獻唱《甜蜜蜜》，並獲得83分全晚最高分。