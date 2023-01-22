施匡翹新一年嚴控身材　望桃花至催旺人緣

歌手施匡翹（Zaina）穿上旗袍向東網讀者拜年，Zaina覺得旗袍好靚，好能凸顯到女仔的線條，她笑言穿上身後覺得說話也變得斯文：「唔敢大動作囉，平時着衞衣牛仔褲，感覺好輕鬆，一着旗袍就要挺直啲，如果着得多可能會瘦啲，因為要fit到嗰個身形。」

Zaina由細到大最愛新年，因為一家人能聚首一堂，感覺好熱鬧，而且她好愛吃年糕，所以新年她絕對會放肆，她笑說：「年糕甜甜地，最好煎到燶燶地仲好食。」她本身都易肥易瘦，中學時試過狂吃成個人漲起來，變得好似好大隻，都要靠飲食、運動去減磅，作為藝人，她更需要嚴緊控制身材，她說：「都要睇住個體重，一過咗某個磅數，知道無論點上鏡都係肥啲，如果拍嘢，一定要減吓肥。」

屬鼠的她今年犯太歲，雖然都有睇流年，但她選擇信一半，她說：「另一半我會靠自己努力，（有冇問姻緣？）我已經變咗倔強式單身，連呢個都費事問，問都冇問到，點算。」她坦言上年都想拍拖，但明白不是想拍就有拖拍，她說：「依家都係專注工作上，我會努力喺控制到嘅嘢。」不過她都會渴望行桃花運，因為桃花代表人緣，她說：「多啲桃花運係好事，等更多觀眾認識我、喜歡我嘅作品。」

今個新年她都封大利是給父母，她說：「每個月家用已經係，其實大部分錢我都交畀佢哋處理，已經慣咗，因為我屋企人都會咁做，佢哋每年都封大利畀上一輩，我覺得係應該嘅。」入行至今她都有派開工利是，她覺得好開心，代表一份祝福。

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