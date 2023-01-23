【是日通勝】

農曆正月初二

癸卯年 癸丑月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、出財、祈福

忌：乘船、出行、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣勝人一籌，趁今天開年，享受天倫之樂。

金牛座：愛情運比較強，好好裝扮一番可催旺桃花。

雙子座：謀事最緊要問心無愧，結果好壞毋須太在意。

巨蟹座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

獅子座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

處女座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

天秤座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

天蠍座：安守本分，不要多管閒事，保持低調免惹禍。

人馬座：穿黃色衫助提升魅力，愛情運將直線上升。

山羊座：凡事要向好的方面想，笑多點可改善運勢。

水瓶座：保持好心情，不亂發脾氣，身體會更健康！

雙魚座：運勢平平也沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 冇煩惱

（跌）豬 多阻滯

鼠：滿招損，謙受益，被人稱讚勿得意忘形。

牛：運勢超旺，做事得心應手，生活冇煩惱。

虎：心情煩悶，不妨聽聽音樂，勿鑽牛角尖。

兔：壓力大，宜趁假日出外散步，放鬆自己。

龍：春風滿面，單身者容易獲得異性青睞。

蛇：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

馬：財運一般，勿投機博彩，貪心冇好處。

羊：口福不淺，有機會品嘗美食，心情大好。

猴：適合陪親友逛街，易有意想不到的收穫。

雞：前往人多熱鬧的地方，可帶來好運氣。

狗：感情關係出現暗湧，關心與包容可化解。

豬：是日沖煞，運勢極差，麻煩事接踵而至。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一身福祿用無窮 滾滾財源穩而豐

爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。

首先向各路朋友拜年，恭喜發財！祝大家身體健康，合家平安，幸福吉祥，十方財來，心想事成。

踏入癸卯兔年，大家都期待新一年有更美滿的生活，今次就教大家自我加持，令夢想成真吧！首先，用筆把今年的願望寫在一張黃紙上，男主人可掛上身或放入保管箱並放在家的西北方，女主人放西南方，家中第一個兒子放東方，第一個女兒放東南方。

一個好的風水布陣，一定要知道自己五行所屬喜忌，絕不能錯，並盡可能以自己的五行用神喜忌來布局，這是我多年實戰經驗所得。舉例，在風水上，如你的五行要金，最好在你大門望出對面見到銀行、五金舖之類，若是住在多層大廈，便用大廈門口計算。若五行要水，馬路也屬水。今天癸卯流年，天干水地支木，水生木源源不斷，水泄於木，因此水不停被木吸走，春、夏天更是，五行尤其生於夏天的人士要多穿白藍色衣服，無論工作、談判、上學等，身旁多帶備一支水，早上任何時間起床一定要洗澡，用水加持自己。

一元復始，萬象更新。我的口號格言是：輸人唔好輸陣，不理行好運或衰運，只要年頭開始布好個陣，新一年可望有更美滿的生活。