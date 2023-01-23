娛圈單打︱新一年掃走衰氣　負心漢勿再留戀

愛有多銷魂，就有多傷人！樂壇天后李玟（Coco）去年底驚傳婚變，加拿大籍富商老公多次出軌；最慘情是一直視如己出的兩個繼女都偏幫衰老竇，愛情親情雙失。飽歷女人最痛，Coco瘦到皮包骨，早前晒出照片，更驚見身上掛了引流袋，健康情況令人憂慮。

據悉Coco半年前已搬離愛巢，目前與老公處於分居狀態，她日前終於在社交網蒲頭晒出影片分享近況。片中Coco以素顏出鏡，膚色黯淡兼瘦到雙頰凹陷，身形猶如紙板人。想當年Coco出嫁時風姿綽約，一連兩日在香港舉行盛大婚禮，更獲知名歌星Bruno Mars現場獻唱；對比今日憔悴落寞，悽悽慘慘戚戚，真的有如兩個世界！

粉絲對偶像的情況十分關心，希望她重新振作，重拾當年葫蘆身形、唱跳俱佳的狀態。歌仔都有得唱：「愛有多銷魂，就有多傷人，你若勇敢愛了就要勇敢分！」Coco貴為天后級時代女性，自己也唱盡種種情歌，自是十分明白愛得愈深、傷得愈甘、愈要快點企番起身的道理。

去年播出的《聲生不息》，Coco狀態不俗，絲毫沒有流露半點情傷痕迹。天后始終是天后，功架底子仍在，即使沒有老公倚靠，靠自己一樣綽綽有餘。相信只要她下定決心揮慧劍斬情絲，拋下錯誤的人與事，新一年必定很快東山再起。

反觀本港另一對怨偶則難看得多，說的是張致恒和他的老婆雯雯。後者隔三差五便在社交網發文，不是鬧爆老公廢柴，就是暗示離婚，沒完沒了。父母不成熟，最可憐還是3個無辜小孩。