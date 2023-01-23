李幸倪爭金行先　婚事擺埋一邊

「靚聲王」李幸倪獲英皇力捧，加盟費傳高達8位數，踏入兔年，她為求登上天后寶座立下5大目標，密集式派歌、再開個唱、首次置業、奪女歌手金獎及做唱作歌手，搏到盡日做16小時無怨言，和富貴男友拍拖4年的她，似要將婚期無限期押後。

李幸倪（Gin Lee）加盟英皇的頭炮新快歌《DUM DUM》勢如破竹，短短幾日MV收看次數突破百萬，盛傳的千萬轉會費可謂物有所值。日前她受訪時被問到穩袋千萬，她笑不攏嘴謂：「嘩！總之係一個好開心嘅價錢啦，我覺得成個配套比錢更重要。」又很開心今年終不用Lonely過年，皆因家人已來港：「好開心爸爸、媽媽、家姐同姐夫已嚟咗香港，因為好多嘢做，所以只有幾日假期，會帶佢哋去食吓、玩吓，周圍行吓。」她期待到老闆楊受成家團拜：「第一次去，聽同事講好多嘢玩，不過我賭錢唔叻，當去學嘢，同埋想𢭃利是。」

儲錢買安樂窩

可心急置業讓留港居住的父母有個安樂窩？她直認：「買樓都係我其中一個目標。（你老闆好多筍盤喎？）係呀，所以想音樂事業上再做好啲囉，依家儲定錢，啱時機都會問老闆邊度好啲。」談及她被視為明年「叱咤樂壇女歌手」的爭金份子，她多謝支持，承諾今年會落足心機炮製4至5首歌：「銀獎我攞過3次，明白歌迷對我嘅期望，我都期望可以攞到啦！」問到被睇好可會有壓力？她覺得是開心事，證明外界對她有信心。

盼與軒仔合作

她又多謝師兄張敬軒及古巨基記得她有作歌，所以打算送歌作回報：「多謝佢哋有留意，都希望有合作，無論合唱或係寫歌。新年假期會認真寫，亦想寫歌畀自己。」同時希望年底可以舉行紅館演唱會。愛情、事業兩得意的她，早已有拍拖4年的有米男友，問到是否現時事業行先，感情事擺埋一邊？她不諱言：「多謝公司由上到下全力對我支持同信任，呢幾年會擺最多時間同精力做好我嘅音樂事業。」