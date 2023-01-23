宋宛穎放下戒心盼開齋拍劇　羅天宇擺脫潺弱振雄風

屬兔的羅天宇與宋宛穎今年犯太歲會有多變動，但2人不感擔心，反而期待工作上有新轉變，羅天宇希望搣甩潺仔斯文形象，可以在幕前展示粗獷一面，至於去年着眼主持工作的宋宛穎就想開齋拍劇，迎接新挑戰。

兔仔羅天宇、兔女宋宛穎（Sabrina）聯同上位小生吳偉豪（Ricco）及小花陳嘉慧（Erica）向讀者拜年，天宇與Sabrina屬本命年犯太歲，Sabrina透露本來有點擔心，後來問了身邊朋友發現犯太歲也非壞事：「有幾個港姐都係犯太歲嗰年攞港姐冠軍，犯太歲只係有轉變，但未必係壞轉變。」Ricco即時搭話：「上年係虎年，我屬虎，我就攞到男飛躍。」Sabrina聞言隨即許願：「我上年入行，做過好多大騷主持，希望今年可以入劇組拍劇。」天宇亦期望兔年有新轉變：「想角色上有多啲新嘗試，希望拍槍擊動作戲，畀人睇到男子漢嘅一面。」Erica去年入圍女飛躍五強，期望下年獲獎的她笑言要找Ricco集氣。

講到新年，他們指應該要在工作中度過，天宇透露自己有個新年習慣，就是親手為愛犬剪毛：「每次剪完，我條腰都冇咗，因為要彎腰剪足兩個鐘。」Erica的家人均在外地，她指家人有個習俗是每年都會在指定地方，一家人齊集過年。而剛獲男飛躍的Ricco去年可謂大豐收，他亦十分識做，今個新年會首度派利是：「今年應該要派，冇得唔派。（係咪聽者有份？）無錯。（派雙封？）我攞兩個獎先。（預派幾多位數？）我唔知，我未派過。」Erica叫對方預6位數就差不多，被嚇親的Ricco即謂：「咁我要儲吓錢先。」

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