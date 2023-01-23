東方日報C1：甄子丹密謀減產　求打得之人接班

「宇宙最強」甄子丹肖兔，但性格洋化的他不擔心本命年犯太歲，深信人定勝天。對於來年的工作展望，他坦言已計劃淡出，希望日後多花時間在幕後創作，同時慨嘆暫時未找到適合的接班人。

踏入本命年，子丹大筆一揮畫兔，祝《東方日報》讀者兔氣揚眉、生龍活虎，見他筆力遒勁，盡顯大俠風範！按照中國傳統，本命年犯太歲的他凡事要小心，他卻淡然表示：「我喺外國長大，本身性格都洋化，冇乜所謂啦！試過身邊啲朋友叫我去攝太歲，有時會跟埋去求個安心。」

子丹坦言不信命，只看重個人努力：「最緊要活得精彩，人生總有衝擊及困難，係睇你點樣面對。（冇嘢難到你？）就算有難題，都應該想辦法解決，做人就係咁㗎啦！」他一直抱着開心的心態過活，感恩自己已比很多人幸運，問到「登六」會否大事慶祝或廣宴親朋？他說：「其實我好鍾意匿埋喺屋企，唔想搞生日派對。好多年生日我都喺片場度過，有時製片會推個蛋糕出嚟幫我慶祝吓，但太太鍾意熱鬧，佢係個開心快樂人，我都受到佢感染，到時諗吓點先啦。」

創作思維達高峰

談到兔年展望，子丹表示手頭上有數個荷里活劇本正在揀選，又突然談及減產大計：「唔想主演太多戲喇，要演都要搵啲有挑戰性、燃得起我團火嘅故事，最多三部、兩部啦！其實隨住年紀愈嚟愈成熟，我反而覺得自己創作思維去到高峰，幕後工作我不嬲都好鍾意同享受，匿喺間房剪片係我嘅樂趣，呢方面我好願意將自己嘅經驗攞出嚟分享。（即係選擇淡出幕前？）太陽一定會有落山嘅一日，我50歲時同太太講55歲唔拍喇，依家就嚟60都仲有幾個劇本喺手，即係話最快都仲有幾年時間囉！」

無可否認，子丹多年前已希望栽培接班人，惟至今依然未找到合適人選：「每個人嘅路都唔同，入得行一定要好愛（功夫）先得，又唔係我自己嘅仔女，點肉緊去教都冇用。拍打戲睇落好刺激，但佢哋冇親身經歷過片場生活，我哋開工唔係人，只係部機器，好辛苦，啲父母送仔女去學功夫，都可能只當係課外活動。（咁囝囝濟嘉呢？）佢係身手唔錯，但比較喜歡音樂，我唔會逼佢，好彩甄家班都培育咗幾個得意門生，包括谷垣健治及嚴華等。今次我話拍《天龍八部之喬峰傳》真係一呼百應，個個放低手頭上工作，返嚟幫我開工。」

拒批囡囡闖星途

甄家有女初長成，剛過19歲生日的濟如身形高挑兼能歌善舞，一直被指是有條件入行的星二代，不過子丹暫時仍未開綠燈讓女兒入行承繼衣鉢：「一直都有公司想簽佢。佢識得自己寫歌、編曲，唱得同跳得，不過都係想佢學業為重先，其他嘢順其自然啦。」至於新年願望，他希望今年經濟蓬勃，讓香港市民安居樂業、市道復甦。已多年未有在港度歲的他，今年難得留港，並透露：「我真係好享受家庭生活，唔太喜歡出街，過年都係去同外母拜吓年、食吓團年飯咁。」另外，《天龍八部之喬峰傳》日前在新加坡及馬來西亞等地開畫，旋即傳來好消息，票房甚佳，撼贏不少對手。不少觀眾都大讚電影拍出獨特風格，尤其結局將影片所有謎團逐一解開，故事鋪排做得非常出色！