彭美拉安德遜出自傳爆被「巴斯光年」性騷擾？！

荷里活性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）最近推出自傳《Love, Pamela》，在書中她自爆曾被美國著名男星添艾倫（Tim Allen）向她露械性騷擾！

她於書中詳述被添性騷擾的經過，她表示事發於199年添主演的處境劇《男人唔易做》（Home Improvement）片場，當時23歲的她有份參演該劇。她說：「就在首日拍攝時，我行出我的更衣室，而穿上浴袍的添就在走廊。他打開浴袍並迅速地向我展露，他浴袍內是全裸。」而拉姑表示當時添向她笑言：「這樣做公平，因為我見過你裸體。現在我們打和。」她表示當時自己不安地跟着笑。消息傳出後，添受訪時回應：「沒有，從來沒有發生過。我永遠不會這樣做。」

現年69歲的添艾倫憑《Home Improvement》走紅，而後來他轉戰電影接拍過聖誕賣到喜劇《今個聖誕大件事》（The Santa Clause），結果拍了3集以及去年的劇集《今個聖誕大件事：歡樂接班人》（The Santa Clauses） 。此外，添亦為彼思經典動畫《反斗奇兵》（The Toy Story）系列中的「巴斯光年」一角配音。