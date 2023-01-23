跟百變福兔打卡　周年旺相好Happy！

要數今個新春的主角，兔兔必定榜上有名，去打卡點可以忘記佢！其實兔兔們一早已化身不同造型現身各大商場，大家不如在新春期間一齊去尋找它們的蹤影，沾一沾每一隻福兔的旺氣？

福兔錦鯉齊慶賀

講到求好運，又點少得了錦鯉？由即日至2月5日期間，香港仔中心以福兔及錦鯉為主題，呈獻「新春花滿鯉躍賀兔年」，於露天廣場及商場設置4大開運新春裝置，包括炫光開運桃花樹、巨型鯉躍飛揚走馬燈、花開錦鯉躍拱門及光影蝶舞福兔園，設計集喜慶與夢幻於一身，打卡一流。

韓流萌兔襲港

論可愛，當然不可不提卡通萌兔！由即日至2月19日，荃灣廣場與韓國著名設計團隊CIRCUS BOY BAND（簡稱CBB）攜手打造「荃灣廣場 ✕ CIRCUS BOY BAND春日開運花園」，在粉紅小兔Tokee Pink以及白色小兔Tokee White帶隊下，團隊旗下的潮物森林俱樂部系列一眾主角來到了商場L5空中樂園，並化身為5大萌爆主題打卡位，包括「幸福開運長廊」3大祈福裝置及「唯美浪漫桃花園」2大開運打卡位。另外，即日至2月12日的指定日子，更會舉辦「藝遊春日」，帶來春日匯演、攤位遊戲及手作工作坊等，節目一浪接一浪。

金兔花燈耀祝福

在喜氣洋洋的新春，看花燈就最開心！由即日至2月5日期間，黃金海岸商場呈獻「新春光映迎金兔」，商場內外掛滿逾百個色彩繽紛的燈籠，打造近20米長的萬彩花燈巷子，金光燦爛，美不勝收。另外，中庭亦設有寓意來年福兔綿延的5米長「金光玉兔花燈隧道」；1月29日更有「金龍瑞獅迎新春」醒獅賀歲節目及與花店合作舉辦的「迎春花藝親子工作坊」，實行打卡、玩樂一條龍，大家萬勿錯過！