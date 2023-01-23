金草莓提名公布！《金髮夢露》獲最多提名　湯漢斯叫兩飛爭獎

《奧斯卡金像獎》的提名名單將於香港時間明晚公布，而諷刺爛片的《第43屆金草莓獎》照傳統今日就公布提名名單，結果美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的Netflix傳記電影《金髮夢露》（Blonde）橫掃8項最多提名而暫時成為大「贏」家！

《金》除了獲最差電影、劇本以及導演提名之外，亦獲最差重拍／抄考／續集等獎提名。不過在片中飾演夢露的前「邦女郎」古巴女星Ana de Armas就不獲提名。而僅次於《金》就是由美國饒舌男歌手Machine Gun-Kelly（MGK）自編自導自演的喜劇《星級分手日記》（Good Mourning），影片獲7項提名。其中MGK更一人獲最差男主角、銀幕拍檔、導演以及劇本4獎提名，認真巴閉！除了MGK之外，最差男主角還有金像影帝湯漢斯（Tom Hanks），他憑《木偶奇遇記》（Disney’s Pinocchio）以及《貓王》（Elvis）兩片同時獲最差男主角及男配角「雙料」提名。而「金草莓提名常客」謝勒力圖（Jared Leto）和史泰龍（Sylvester Stallone）亦有份爭影帝，前者憑超級奸雄爛片《魔比煞》（Morbius）獲提名。

至於最差影后方面，白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）憑爛片《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic Park: Dominion）爭獎。而內地女星范冰冰今年亦憑《355：諜影特攻》（The 355）以及《國王的女兒》（The King’s Daughter）兩片提名最差女配角獎，與《355》拍檔彭妮露告絲（Penelope Cruz）等爭獎。