兔兔加持！拜年Look型得起！

過年當然要着新衫！踏入新春，大家都會以全新形象去拜年。過年時大家的服飾都以紅色為主，無論是全身紅色，或是只用紅色作為點綴，都可營造喜慶氛圍。另外，與紅色相近的桃紅色、或以兔子作主題設計的服飾都是今年新春穿搭的首選，穿上後去拜年、探親友都一定不會出錯，更會讓你人緣好到爆燈！

優雅拜年裝

優雅服飾品牌Love, Bonito在今個新春為大家搭配了多套紅色應節服飾，包括一系列舒適的針織衣物、吊帶背心和連身裙。充滿活力且喜慶的大紅色調充斥整個系列，而經典不過時Staples系列，在乍暖還寒的天氣下，搭配各種外套，可變化為層次穿搭，頗有新意！

吉祥圖案Look

法國的休閒時尚服裝品牌AIGLE今個春季與眾不同，沒用兔子作為設計元素，而是用上與大自然有緊密聯繫的飛鷹Monogram作為印花設計，寓意大家在新的一年可以展翅高飛。飛鷹Monogram印花融入變化多端的配色，令圖案層次感更豐富，加上有紅、藍兩色，給大家更多穿搭選擇。而同系列的飛鷹Monogram印花圖案薄外套及針織冷衫，則採用防水面料、無縫設計，能一次過滿足到大家對服飾舒適度、功能性與時尚感的要求。

可愛卡通兔

兔兔這麼可愛，當然要穿上身！今年有不少品牌以充滿童年回憶的Looney Tunes卡通作為設計元素，當中的賓尼兔、翠兒與阿寶機敏可愛，潮牌New Era就以此作為新春系列的主題卡通人物。系列備有多款人氣帽型，當中的水手帽帽檐位置拼接了仿兔毛材質，帽冠加入了賓尼兔圖案，令設計滿滿新春喜慶感。9FORTY黑色帽款上則印有抓耳賓尼兔案，而卡其色帽款則印有身穿賓尼兔服裝的翠兒模樣。漁夫帽就採用兩面設計，一面飾有賓尼兔圖案，而另一面就加入角色圖案，連同系列中多款賓尼兔搞怪表情服飾，令喜愛卡通兔兔的潮人造型上有更多變化。