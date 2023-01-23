嘆疫情3年被網友留言影響　袁偉豪重新做自己

藝人袁偉豪推出一手包辦曲詞編監唱的新歌《馬路英雄》，他坦言細個年少無知想過做歌手：「嗰時啱啱踏足呢行，以為唔使返學兼前途好，其實好天真好似張白紙乜都唔識，係得啖笑，根本未ready。」他感激未選港男前的十年低潮，讓他結識不少音樂人，令他於錄音獲益良多才能於今天重拾音樂夢，他說：「嗰十年有渾噩，但無牽掛無負擔之餘，都學識好多嘢，冇嗰十年，就冇今日嘅的我。」

對婚後的他變得火爆，多次於網上還擊網民批評被人大做文章，他慨嘆說：「其實我一向火爆，但我一向對人nice，大家以為我變咗另一個人，但回頭一睇，係我太focus某啲嘢，反而令自己唔開心。」他坦承結婚初期頗介意被外間標籤「豪門駙馬」，他說：「多少都會（介意），係咪真係要咁樣形容呢？喺我嚟睇，點解要用你哋嘅標準去批判唔關你事嘅人？大家又知唔知你哋嘅評論會影響人哋嘅人生同心理？我的確就係被影響，之前我可平衡到，但呢兩三年疫情，我多咗時間喺屋企，或大家都多咗時間留多咗言。加上工作上，我承認自己放唔開，有啲工作付出咗努力未必有回報，更令自己唔開心。」所以他指過去兩三年，對他是一個很好的人生課題，可以話飽歷辛酸。現在清醒過來，他會繼續用努力表現給大家看，他說：「我都係如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都係一樣。」被問及有甚麼轉捩點學識放下，他說：「都夠啦！好攰，真係好痛苦！發生呢啲事後，我變得恐懼見人或同傳媒做訪問。」

他表示太太張寶兒也有勸導他：「佢比我遲入行，初初拍拖好似我輔導佢，但呢兩三年佢變咗上靶，真係變成我嘅心靈伴侶。譬如有好多次我嬲搵唔嘢宣洩，會喺社交平台嘅story呻多兩句，佢發現後會同講：『刪咗去啦！唔好令事件延續同重複！』我最初都會有掙扎，都會想我都係人都會有喜怒哀樂。佢會畀我諗深一層，唔開心都冇需畀外間知。既然改變唔到世界，就改變自己。我哋能成為夫妻，都係因為可互補不足，佢真係我嘅soulmate！」