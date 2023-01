由荷里活導演占士金馬倫(James Cameron)執導的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),自去年底上映以來票房一直節節上升,而截至昨日(22日)全球累積票房正式衝破20億美元(約156.2億港元),取代漫威超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)而成為影史上全球最賣座電影第6位!

外界預計《阿凡達:水之道》的票房日內將超越另一部漫威超英片《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)而打入全球最賣座電影五強!除了《水之道》之外,占士亦有《阿凡達》(Avatar)以及《鐵達尼號》(Titanic)兩片票房均衝破20億美元,其中《阿凡達》以29.23億美元(約226億港元)票房仍然穩佔全球最賣座電影冠軍位置!