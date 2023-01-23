港人最愛自助餐　新春加料

對於愛嘗鮮又要多選擇的香港人來講，吃自助餐最能滿足他們各式各樣的要求，遇有一大班親友聚餐，食自助餐最穩陣。新年前後，為大家搜羅不同主題和美食的自助餐，既有新春限定美食，又有新口味選擇，讓大家繼續大飽口福。

節日歎花膠

新正頭，最緊要食得好有意頭。銅鑼灣柏寧酒店PLAYT於現時至1月29日推出農曆新年自助餐，午市限定有「一團和氣」脆皮咕嚕黑豚肉、「黃金嘻哈笑」鹹蛋黃炒蝦碌等，晚市限定的「補氣迎新春」花膠螺頭燉竹絲雞、「富貴黃金屋」金沙軟殼蟹及「錦上添花」XO 醬西蘭花帶子蝦球等。2個時段都有、「嘻哈歡樂」松露蝦餃及「大家發財」髮菜燒賣，1月20 日至24日，每位客人可享北菇鴨掌扒花膠一客。

豐富海味宴

新年有很多豐富的海味菜式，來到灣仔香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室，一樣有得食。餐廳於1月20日至125日推出新春自助餐，自助晚餐會有鮑魚帶子沙律，讓大家撈起。另外有花膠燉螺頭湯、紅燒鮑魚海參煲、芝士焗龍蝦、焗蠔、黄金蝦球和川椒烤羊架，每位還有一客和風磯煮鮑魚。甜品有年糕、桂花糕和烏龍茶朱古力蛋糕等。由現時至1月22日在網上商店預訂新春自助餐，可獲75折優惠。

原隻乳豬助興

新年聚會，自助餐又會增加節日主題美食，香港東涌世茂喜來登酒店自助餐廳嶼坊於1月20日至25日的農曆年間，特別推出賀年主題美食，當中包括原隻紅燒乳豬、碧綠珊瑚蚌及帶子、金黃炸江南風味蝦球、紅燒海參、清蒸石斑魚、野菌鮑魚汁燘伊麵和冬日必吃的生炒糯米飯，飯後甜品就有紅棗糯米糕、馬蹄糕和杧果百香果椰子慕斯等，包羅萬有。

海洋滋味

清新的海鮮食材，可以炮製出不同美食。尖沙咀港威酒店Three on Canton由現時3月31日推出鮑魚‧鮮蟹自助晚餐，會有即開生蠔、開邊龍蝦和麵包蟹等冷盤海鮮，其他有香檸鮑魚撻、蟹肉芝士墨西哥卷、芝士蟹肉焗魚柳、蛋黃醬焗鮑魚海鮮、煙肉焗鮑魚及鮑魚酥盒，中式美點有椒鹽軟殼蟹、薑葱炒鮑魚及蟹肉鮑魚炒飯等，日式刺身、壽司、美式芝士噴泉、烤牛肋排和意大利帕爾馬黑松露意大利粉等。於1月22日至25日，餐廳特別預備了三文魚刺身沙律和海螺片冬菇扒時菜，讓大家共度新春。

會員有折

為了吸引客人，會員亦有不同的優惠。尖沙咀The Mira Hong Kong自助餐廳Yamm於1月21日至25日在早午餐和晚餐時段推出農曆新年假期自助餐，當中包括賀歲珍寶海鮮撈和鴻運乳豬等應節美食，象徵撈得風生水起和家肥屋潤，其他還有冰鎮鮑鮑魚海鮮拼盤、火炙鴨肝帶子壽司、焗龍蝦配芝士蟹肉醬、蜜餞酥香鱔球、蠔皇螺片髮菜扣花膠鮑魚、鮑汁金蠔脆豆腐和紅燒五香乳鴿等，指定會員有85折優惠。

環球美食

食自助餐，每次都要留定肚皮，不同的主題加琳琅滿目的美食，每次都令人保持新鮮感。佐敦EATON HK普慶餐廳推出全新海鮮饕宴自助餐，菜式有招牌海鮮冷盤、炭燒波士頓龍蝦、黑胡椒香辣蟹煲、吉列炸蠔壽司、酸菜浸鮮魚、芫荽辣椒烤虎蝦等，肉類有照燒澳洲肉眼、古法燜黑草羊腩和片皮鴨等。1月22日至29日推出限定新春菜式，包括蝦蟹燴伊麵、生菜蠔豉花菇煲、龍蝦三文魚撈起、蠔皇鮑片伴玉掌及紹興醉雞卷等，甜品區有立體甜品Bombshell。大年初一至初四更加推花膠蟲草花煲烏雞湯。2月6日開始會推出「聞西煮意」自助餐，提供意大利和西班牙的美食，如逢星期一至三有脆皮乳豬，多款西班牙小食拼盤、帕爾馬芝士輪即製意粉和羅馬烤豬肉卷等。另外還有葡萄牙和希臘的香煎沙甸魚、霹靂霹靂烤雞、希臘式燒烤羊架等，2月14 日有多款情人節限定美食如威靈頓三文魚、紅酒燴牛肉、心型薄餅、紅心士多啤梨慕斯蛋糕、玫瑰杯子蛋糕及粉紅心型瑪德蓮蛋糕等，相當吸引。

日韓風味

日本和韓國是香港人最愛的旅遊勝地之一，千禧新世界香港酒店Café East於現時至4月2日期間推出「東瀛韓風雙重滋味」自助晚餐，冷盤有日式醬烤半熟三文魚、吞拿魚他他、日式凍番茄配土佐汁啫喱、韓式粉絲沙律等，熱菜就有日式清酒煮大蜆、即製炸天婦羅、壽喜燒、爐端燒、關東煮、韓式香辣炸雞、泡菜醬牛仔骨、泡菜海鮮煎餅及部隊鍋等，甜品有水信玄餅、焦糖番薯、焙茶慕絲、蜂蜜蛋糕、韓式蒜蓉流心芝士包及黑朱古力麻糬曲奇等，粉絲必定滿意。由現時至2月28日，客人下載指定應用程式並登記成會員，於指定日子可享會員買二送一優惠。