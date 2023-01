奧斯卡提名終極預測　楊紫瓊同姬蒂班查角逐影后熱爆表

《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單將於香港時間明晚公布,而美國電影雜誌《Variety》就在提名公布前作出最後預測。

今屆奧斯卡最令一眾港人關心就是在港出道而走紅的楊紫瓊最終能否憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)提名最佳女主角,成為史上首位獲奧斯卡提名的華裔女星?!《Variety》認為楊紫瓊好大機會獲提名奧斯卡影后。而同樣被雜誌看好爭影后的還有另一提名大熱《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett)。此外,《女戰不敗》(The Woman King)的維奧娜戴維絲(Viola Davis)、《Till》的Danielle Deadwyler以及《金髮夢露》(Blonde)的古巴女星Ana de Armas亦同樣被睇好獲今屆奧斯卡影后提名。

至於影帝提名方面,雜誌就睇好兩位早前於《金球獎》封帝的男星《貓王》(Elvis)的Austin Butler以及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的哥連法奴(Colin Farrell)好大機會入圍爭獎。此外,《鯨》(THE WHALE)的班頓費沙(Brendan Fraser)、《Living》的Bill Nighy以及《隱閉中年》(A Man Called Otto)的湯漢斯(Tom Hanks)亦被雜誌睇好獲影帝提名!