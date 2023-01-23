新春行大運！兔運亨通　丁財兩旺

大年初三（1月24日）赤口之日，大家不妨出外走走，入廟祈福順便行個大運。從玄學角度來說，若能夾啱出門的方位和時間，有助催旺兔年運勢。著名玄學家林炳南師傅指，萬事大吉的方位在「正南」、文昌吉星駕臨「中宮」；而今天吉時有「巳」及「午」時，大家只要把握好時機行大運，自然兔運亨通，財源滾滾。

暢遊南丫島 增強正財運

傳統大年初三赤口不會去拜年，很多人會選擇同家人出外走一趟，取其「轉好運」、「行大運」的意頭。林師傅表示：「今年文昌星入中宮，財星飛臨正南，桃花星在西南。常言道，健康就是財富，若想增強財運提升健康運的話，可以朝南方走。如果想增強桃花人緣的話，可往西南方行大運。想學業、事業及工作順利的話，可往香港中心。」就香港地理而言，正南方即為南丫島及港島南區一帶，西南方向就是大嶼山，而沙田及九龍中一帶屬於香港中心。大家可按照自己喜好來選擇目的地，林炳南師傅補充，大年初三的吉時橫跨「巳」及「午」時，即是由早上9時至下午1時都是出發的好時辰，無論自駕還是乘坐公共交通工具行大運，運勢定必強如脫兔。

沙田人氣旺 財源滾滾來

據林師傅表示，今年中宮也是大利方位，而沙田屬香港中心地帶，兔年想旺丁旺財，最緊要踩入人氣旺地！而大年初三中宮最旺之處定必係沙田馬場，皆因馬場人氣已全面回歸，公眾席毋須預約便可入場行大運。今天適逢《農曆新年賽馬日》，現場除了有醒獅助興、財神合照等，11:15am綜合匯演仲有樂壇天后容祖兒勁歌熱舞與馬迷歡度新春，與一眾騎師會同大家拜年。另一必到打卡位「富貴吉祥桃花林」，大型搖錢樹置身桃花林中，祝賀大家兔年財源滾滾來，桃花運暢人緣佳；場內更設有風車陣，讓你運轉乾坤。

車牌號碼增運組合

踏入新一年，駕車人士自然會祈求出入平安、路路亨通。除了要小心駕駛之外，其實亦可透過換車或換牌，甚至在車廂內擺放小飾物，也有催旺兔年運程之效。林師傅指：「按照癸卯年九宮飛星圖計算，流年大利顏色包括綠色、深灰色及黑色，有意換車者可考慮這些顏色。至於打算換車牌或自訂車牌的車主，可考慮採用數字1、5、6、7，以及英文字母A、C、E、F、G組合，全屬大利之選。」他還教路：「想增加財運的話，可在錶台頂中間位置放上金元寶，或前排中央冷氣風口綁2至3條黃絲帶；想增強行車安全運，可於倒後鏡掛葫蘆、玉牌或平安符吊飾。」

大利綠色Huracán Tecnica

大年初三自駕行大運的話，駕駛身披今年大利Verde Selvans青綠Ad Personam高級個性化定制車色的林寶堅尼Huracán Tecnica，既吉利又有氣勢。廠方還為車主提供不少選裝配置，例如Style Packs亮黑車身包圍套裝、光面碳纖維引擎蓋、跟車色顏色呼應的青綠色內裝細節，包括座椅頭枕廠徽及側翼托墊上的Tecnica刺繡，加埋深色鉻合金、碳纖維斜紋內飾及碳纖維Carbon Pack，與專屬Alcantara材質內飾組合配搭，極具個性。動力方面，車載5.2L V10中後置引擎，最大馬力和扭力為640CV及565Nm，0~100km/h加速僅3.2秒。