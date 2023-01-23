黃金萬両︱薛家燕帶兒子舞獅採青　挑戰一柱擎天陣

由薛家燕及麥美恩等主演的無綫賀歲劇《黃金萬両》正在熱播。昨日（22日）大年初一晚劇情交代薛家燕要3名兒子舞獅採青，挑戰丈夫多年前計的高難度樁陣「一柱擎天」，身為媳婦的麥美恩、朱智賢及江嘉敏落力為老公爭取舞獅頭，又各自邀高人出手相助，薛家燕迫令高手們「退堂」，3兄弟失信心放棄比賽，令她十分失望，原來薛家燕只望兒子們明白兄弟同心的道理，3子知道真相後感到慚愧，最終同心合力完成採青。

拍攝時為增添笑點，麥美恩等組成女團，大跳本地大學流行的Dem beat為老公們打氣，朱智賢透露：「都好期待呢場戲，諗番起讀大學時候嘅事，大家用咗一日時間作排練。我哋就自己設計咗啲動作配合番個口號，希望出嚟效果好睇啲。」她指拍攝當日正值37度高溫：「拍攝時係太陽曬到正，最辛苦係曬到大家眼都擘唔開，拍嘅時候都要盡量撐開對眼。」

今晚年初二劇情交代3位媳婦炮製開年菜，惟廚藝非常嚇人，齊齊化身地獄廚神放笑彈，麥美恩煮雞變飛雞，朱智賢醋和豉油傻傻分不清，江嘉敏則炮製重口味冬瓜盅，將抹布加入湯中當花膠。談到廚藝，江嘉敏笑言：「我開個火煮個麵都識嘅，係睇吓叻唔叻啫，同埋上個月係我一生人煮飯次數最多嘅一次，因為屋企人唔舒服，煮飯重任交咗畀我，仲嘗試咗首次煲粥，但估唔到屋企人嘅評價話好食。」她續自揭謂﹕「之前試過用微波爐叮鬆餅，已經搣晒所有錫紙就咁擺喺碟度去叮，點知叮到第 3、4 秒時，無啦啦嘭咗一聲再着火，事後都即刻要換咗個微波爐。」