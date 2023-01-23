開市齊催運！必學簡易風水陣

傳統上大年初四係啟市日子，但今年因假期關係，不少老闆及打工仔會選大年初五開市。無論是受薪一族想在職場上有所表現或突破，抑或做老闆想生意興隆、財運亨通，最好挑選吉時來迎接新一年開始，以求事事順利、心想事成。「玲瓏堂」常歡師傅便為大家提供最佳開市時辰，還以九宮飛星圖配合風水布局，助大家生活如魚得水。

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啟市吉時二選一

常歡師傅表示，大年初五最佳開市時辰分別係卯時（5:00am~7:00am）或午時（11:00am~1:00pm）。前者對一般打工仔來說未免略早，不過不妨於當日提早出門，先吃過早餐再慢慢上班亦未嘗不可。反而午時對做生意的朋友則是相當合適，啟市一刻喜慶財運齊來，生意自然一帆風順。另外，常歡師傅指出癸卯兔年大年初五當天的財神位及喜神位均位於東北方，至於陽貴人位於西南方，而陰貴人則同樣位於東北方。何謂「陽貴人」同「陰貴人」呢？原來貴人方位其實有陽及陰之分，計算方法則按白天出生者用陽貴人，而晚上出生者用陰貴人便可。大家不妨出門時向東北方前行，若白天出生的話則再轉向西南方，開工當日自然旺上加旺。

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趨吉避凶風水陣

常歡師傅亦指出於癸卯兔年應留意有助事業及財運的方位，並布置合適催運風水陣，更能起到助效。根據九宮飛星圖，兔年的正財位於正南方，若要催動財運可於此處放紅色會動的8葉或8頭風車。偏財位於正西方，於該處擺放黃色玉石有利偏財出現。人緣位於西南方，可於此處放上圓形金屬碗催動人緣。喜慶位於正北方，如在此處擺放9支紅或紫色帶有葉子的鮮花，便有助提升喜慶力量。文昌位處正中央，不妨在此處掛上1支文昌筆，藉以提升靈感及考試成績。除了各吉星方位外，大家亦應留神東南方的是非位、東北方的破財位、正東方的病痛位，及西北方的災禍位，而常歡師傅亦提供合適擺設，以減輕其負面效果。他補充布置風水陣時應謹記保持該方位的整潔，勿堆放雜物、垃圾及布滿灰塵，否則會對運程有所影響。

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轉工創業要啱時機

打工仔如想事業有所突破，轉工可被視為一個不錯的機會。但今年哪一個月份轉工最為有利呢？常歡師傅指可根據生肖嘅六沖，計算出最適合自己轉工的農曆月份。如果大家有創業計劃嘅話，常歡師傅表示同樣可透過六合，從而計算出最適合自己生肖的創業農曆月份。想轉換環境的話值得大家參考！