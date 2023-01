張敬軒搞拜年團發橫財　超爆笑麻雀Game玩自己

由張敬軒、王菀之(Ivana)主演的賀歲片《超神經械劫案下》於年卅晚正式上映,身為影壇新丁兼首次擔正任賀歲片男主角的軒仔,自電影上映以來均緊張得睡得不好,但他十分賣力,3日內共跑了50幾場的謝票,軒仔表示:「喺演嘅過程中,可能係大家嘅默契、不同嘅理解,都充滿咗好多喜劇感喺入面,但喺呢部戲入面有樣嘢希望大家都睇得到,就係我哋『解款員』句口號:『用心守護 拚死捍衞』,因為喺我哋成長過程當中,冇人話畀我哋聽成長嘅代價,就係有啲嘢會慢慢失去、要接受一啲無奈嘅事實。但我相信喺我哋共住嘅世界入面,依然有好多嘅價值觀、或者我哋自己人生覺得應該要堅持嘅地方,所以希望2023年通過呢部電影可以提醒大家,無論喺生活上、工作上、感情上遇到乜嘢挫折都好,都一定要用心守護。」

連日來軒仔除了不停謝票,他更組成「超神經拜年團」拍攝節目,孖Ivana跟劇中一眾演員包括白只、楊天宇(Angus)、郭思(Suey)、黎峻(Kenneth)、張明偉及邱頌偉大玩遊戲及拜年。節目一開始,軒仔先跟Ivana、白只、Angus及Suey進行新年的指定的打麻雀活動。雖然是打廣東牌三番起糊,八番128,但當中加入不少搞笑規矩,如每次摸到花、上牌或碰牌,都可以為該回合增加規則,犯規者將會被暫停下一輪摸牌,限時1小時,贏得最多錢的為勝。洪嘉豪首先摸到花,所以他便定下第一條規矩:全程講英文;隨後軒仔摸到花,他又定規矩:全程講中文;不過坐在軒仔下家的Ivana同樣有花,她便立即改回恢復講英文的規矩,氣得軒仔立時反白眼,十分搞笑。

眾人不停說古靈精怪的英文時,坐在軒仔旁邊的Suey不停說廣東話,而且又「篤爆」軒仔手上的牌,於是當軒仔一有機會碰牌時,本來他加了一條「講嘢要高音」的規矩,但隨後又轉為「I want to mute this bitch’s voice」,引來全場爆笑,更謂:「I just enjoy this kind of quiet」隨後眾人又不斷加入騎呢規矩,如精通日文的Ivana將要講英文轉為講日文,不准說hey、碰牌時要唱歌等,笑料百出,最後由軒仔以$256勝出牌局。

打完麻雀,便進入下個遊戲「械劫龍門」,3人一組作賽,每人腰間擊上掃把,用掃巴將足球掃入對方龍門,不能用腳,限時十分鐘,入球較多隊伍為勝。最搞笑的是,每當球證軒仔數三、二、一準備開㺷時,心急的Suey在軒仔未吹哨子前便開球,隨後又連續兩次在軒仔數到二便踢球,絕對是「搞事份子」,最後獲得兩面黃牌及懲罰:戴上大頭佛頭及特製眼鏡。不過Suey的「搞事」表現原來都是節目效果,拍攝前眾人已溝通好由Suey負責「炒鍋」賽事,而她的表現亦十分稱職,出來的爆笑效果超出預期。比賽中段,可能因為球員太落力,以致所以的掃把頭都甩掉,只剩下以掃把棍繼續作賽,最終Angus、洪嘉豪及Suey一隊以二比零勝出賽事。