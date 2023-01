前華姐冠軍岑麗香(香香)早前公開素顏照,被指失手變大媽,有雙下巴兼有皺紋,佢今日(23日)大年初二於社交網晒咗條片,佢先以低炒視角影自己嘅雙下巴,隨着鏡頭往上移就變番平日靚靚嘅「香香公主」,佢寫上:「contouring away the 蘿蔔糕,double chin so I can eat more (化妝執走個『蘿蔔糕』先,有雙下巴先可以食多啲)」佢嘅自抽相當搞笑!之後佢又再留言:「I love the糕s!Which is your favorite?!」網友留言力撐到底呀!