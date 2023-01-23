麥美恩睇唔過眼　自薦組製作團隊拍「迷你劇」

超級怕熱的麥美恩（Mayanne）繼《痞子殿下》後，在去年夏天拍攝古裝賀歲劇《黃金萬両》，惟有以「被污辱」的方法自救散熱：「以為拍完《痞》還咗心願，拍《痞》係最幸運、最舒服，今次就愈拍愈熱，撞啱大暑熱到要除淨底衫，家燕姐望見我，好似我畀人污辱完咁，真係散唔到熱，但係一話埋位，我就一路排戲，一路着返衫，呢個係我唯一生存嘅方法。」

Mayanne指今次慶幸有「奶奶」薛家燕坐鎮，為喜劇節奏提速，笑謂薑果然愈老愈辣：「家燕姐拍好多處境劇，佢好似領袖咁，開工幾日就訓示大家節奏要快啲，好似講嘢急少少會好笑啲。」劇中扮演「龍九」巴辣又惡死的她，是鱷魚頭老襯底，實質蠢蠢地，與老公關埋房門床戲更笑料百出。

問到演慣「大笑姑婆」的她可會有厭倦轉營的時候，她笑說：「喜劇演員好啱我，開工好開心，好啱我性格，自己嘅能量可以感染到人，有價值令人開心，自己又開心，只要觀眾鍾意，都會繼續拍喜劇。」

入行12年的Mayanne平時雖然大癲大肺，但也有自己的執著，希望能有自己的製作團隊，以製作人身份拍攝迷你劇：「做咗咁耐，有啲嘢睇唔過眼，可唔可以唔好咁慳，自己想做監製、製片，有啲嘢可以人性化、生動啲、靈活啲去處理，想有自己嘅製作，拍一啲6、7集嘅迷你劇。」