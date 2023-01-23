編劇發公開信控訴被拖欠薪金　要求與古天樂直接對話

影帝古天樂旗下的天下一電影公司版圖日益強大，每年製作大量影視作品，惟今日（23日）「編劇權益聯盟」社交網專頁突然貼出要求與古天樂公開對話的大字報，更發出公開信，內容指：「編劇權益聯盟去年接獲電影項目《紙皮婆婆》的編劇兼導演任俠求助，發現該片的製作公司天下一在處理編劇費、編劇合約、及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公。任俠作為《紙皮婆婆》的主要編劇，不但被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年，最終須由聯盟協助追討。天下一於毫無預警之下單方面中斷《紙皮婆婆》項目和取消任俠的導演合約，更在從未得到任俠同意下，擅自分配並透支由雙方共同擁有的「百萬首獎」獎金。聯盟多次就上述事件與負責此項目的天下一高層交涉，惟未能獲得合理的解釋和後續安排。我們現在嚴正要求與古天樂先生直接對話，以盡快解決《紙皮婆婆》項目開發權和獎金去向等事宜。」

對此，「天下一」發言人表示曾就事件分歧主動作出交涉但未獲對方回覆，對有關失實指控感到錯愕和遺憾，並指已將事件交由律師處理，現階段保留一切追究權利。而公開信中曾提及任俠追討編劇費，製作方高層以「編劇費已全數發給舒琪（《紙皮婆婆》的另一編劇兼監製）」為由拒絕受理，導演舒琪則指現時與該計劃無關，又透露製作方已取消有關項目。