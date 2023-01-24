【是日通勝】

農曆正月初三

癸卯年 癸丑月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、理髮、安床

忌：取魚、開渠、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：運勢處於中上水平，最緊要保持心境開朗。

金牛座：愛情事業兩得意，今天沒有問題要你操心。

雙子座：健康響警號，注意多菜少肉，忌暴飲暴食。

巨蟹座：運勢好壞參半，面上多點笑容可化危為機。

獅子座：自信心不足，容易被別人的閒言閒語動搖。

處女座：身心狀態佳，宜抽空做運動，百利無一害。

天秤座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

天蠍座：瑣事纏身，分身不暇，勿把所有事攬上身。

人馬座：正面回應另一半需要，避免矛盾愈演愈烈。

山羊座：財運強，不乏賺外快機會，有望豬籠入水。

水瓶座：不在其位，不謀其政，職場上要安守本分。

雙魚座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 壓力大

鼠：是日沖煞，壓力大，士氣易被挫折打沉。

牛：有伴侶者要檢點，晚上應酬要適可而止。

虎：貴人助力強，遇上困難會有人伸出援手。

兔：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

龍：有偏財運，抽獎容易中，讓你喜出望外。

蛇：謀事要從多角度考慮，一意孤行冇着數。

馬：心浮氣躁，做事不計後果，容易得罪人。

羊：能一鼓作氣完成工作，成績有目共睹。

猴：親情無價，不論多忙碌都應關心家人。

雞：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

狗：購物好日子，易以超值價錢買到心頭好。

豬：工作認真，責任心強，易得到貴人賞識。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年雞、狗、豬運勢

雞：受「沖太歲」影響，運程明顯反覆無常，凡事難以掌握，所以宜靜不宜動。事業上，容易被掣肘，縱使出心出力，仍然會有不如意、失望失落的情況出現。財運上，受到「大耗」凶星影響，易破大財，不宜投資、投機、賭錢。健康上容易會有無妄之災，所以不適宜做危險的活動。感情也會動盪不安，正在拍拖的男女，忌三心兩意，未有拖拍者，若然有姻緣出現，都要多點了解才開始，否則容易爛尾收場。

狗：事業上出現「紫微」吉星，今年容易會大權掌握，加上「歲合」吉星加持，人緣明顯旺盛，容易得到其他人信任、關照。財運上容易被人呃，例如電話騙案、信用卡被盜用等等，凡事小心。健康方面，容易會有腸胃問題，但有「龍德」大吉星照住，可以將大病化小。感情上，冇吉星，亦冇凶星，處於平穩狀態。

豬：事業上，「天廚」吉星出現，有利廚房或煮食工種，不妨研究新菜式，又或者參加廚藝比賽。但受凶星「指背」干擾，易被篤背脊，適宜多做事少說話。感情方面，提防有人惡意中傷另一半，因而影響雙方關係，所以必須要分辨清楚。健康方面，受「白虎」影響，容易有血光之災及筋骨受傷，建議可以去抽血、捐血，應一應數，以減少傷害。