娛圈單打︱恩愛夫妻得意B　呢家真係甜絲絲

兔年好事停不了！前港姐冠軍陳凱琳（Grace）早前為老公鄭嘉穎誕下第三個兒子，四年抱三，羨煞旁人。大年初一當日，Grace急不及待開心Share，首度晒出孻仔Carlos眼仔睩睩的靚仔樣，兼與老公鄭嘉穎三人合照，獲網民大讚夠晒甜蜜溫馨！

難得Grace已是三孩之母仍維持少女身段，果然得天獨厚。鄭嘉穎婚後更是錫老婆錫到燶，同時更是一位好爸爸，跟婚前的情場浪子形象差天共地，證明只要遇到對的人，浪子也會修身養性。事實上，鄭嘉穎毫不諱言對Grace一見鍾情，還藉着教戲變得親近，更將Grace推薦給其他監製讓她多拍劇曝光，一番苦心看在Grace眼裏怎會不感動！

兩人年齡雖然相差22歲被嘲為「父女戀」，但Grace毫不介意，眼裏只看見鄭嘉穎一人，終於成為幸福的一對！Grace甚至肉麻表示對老公甚為迷戀，覺得嘉穎好靚仔無缺點，讓人見識何謂真愛是真，紛紛為他們送上祝福。

婚後Grace幾乎沒有拍劇，只做一些主持工作和拍廣告，一樣豬籠入水，皆因她既維持好身材和美貌，又有一個幸福家庭，形象極佳，深受廣告商喜愛。老公對她更是無限量支持，任由老婆做自己喜歡的工作，偶爾稍作性感打扮也沒有詐型，皆大歡喜。

近年有關Grace的新聞，不是生仔就是同其細佬有關。好事之徒常指他們兩姊弟跟父母毫不似樣，反而接近中東種、似印度西施，吹皺了一池春水。其實人家感情融洽，一家人樂也融融，這才是最重要吧。