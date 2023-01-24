林夏薇心癢癢重投話劇圈　擺巨型桃花陣助姊妹脫單

女星林夏薇去年忙於為劇集儲存貨，農曆新年終於可以休息，肖兔的她雖然犯太歲，但笑指冇有怕，還全神貫注為大宅布置，當中每年擺放在大廳的巨型桃花，原來是為一班單身好友而設，望他們能沾到桃花的旺氣，覓得好姻緣！

去年榮升視后的林夏薇事業運暢旺，連接拍完3套劇集，可謂由年頭忙到年尾。雖然踏入兔年犯太歲，不過她未驚過，認為只要心態保持正面，所有難題均會迎刃而解，但亦會聽從長輩建議，遵循傳統習俗攝太歲。向來重視節日的她更特別布置家居，透露每年定必親自貼揮春，以及在客龐位置擺放大桃花，提升事業運之餘，亦為一班單身貴族謀福利，望朋友圍着桃花轉圈後覓得良緣。

忙拍劇戒瞓覺

薇薇去年投入拍劇，忙到缺乏睡眠時間，不過自認戲癡的她卻樂在其中，接受本報訪問時笑說：「真係過得好充實，都係戒咗瞓覺啫！（老公冇投訴？）佢都好忙，我之前願意放低工作一段時間去陪佢，依家佢都知道我係鍾意演戲，所以全力支持我，大家唔使返工嘅時候就會多啲一齊。我哋亦師亦友，會一齊去睇話劇，老公融入埋一齊，一齊討論戲劇，好難得。」雖然孭住視后身份，但薇薇坦言未為此添壓力，揀劇本時仍保持初心，喜歡便去做：「無論係咩位置都冇問題，如果有心去做，咩角色都可以發揮得好好。」

對於新一年的展望，話劇團出身的薇薇心癢癢想參與演出，她說：「畢竟都放低咗10幾年，但我時時都有留意嘅，亦同以前啲話劇團成員保持聯絡，所以只要時間配合到，我隨時都可以返去演出㗎！（咁生B係咪計劃之內？）呢段時間二人世界先，已經好足夠，其實我哋好簡單，所以造人嘅計劃係未Plan，順其自然，要嚟就嚟啦！」