東方日報C1：陳山聰越級挑戰撩江美儀談情

出爐視帝陳山聰與視后江美儀分屬好友，惟多年來鮮有機會合作，最盡只是演哎吔親戚，2人寄望兔年關係更進一步，攜手合演愛情故事冧觀眾，實行雙劍合璧創收視高峰！

陳山聰與江美儀本月初齊齊「升呢」，開齋成為無綫視帝、視后，為虎年畫上完美句號。踏入兔年，2人希望運勢持續向好，山聰寄望「造人」成功兼生女，湊個「好」字；單身的美儀則享受自由，不急於尋覓另一半，認為欲速則不達，現階段搵錢最重要。

入行超過廿載，近日終雙雙迎來事業的春天，山聰認為是邁向成功的第一步，會暫時把視帝名銜放下，繼續拚搏，實行低調做人高調做事，他感性說：「我哋攀山越嶺過，經過好多苦先至可以有今日嘅成績，因為經歷過好多挫敗，依家更懂得珍惜。」同樣經歷過低潮的美儀，認為獎項來得合時：「如果當年攞完女配角好快就攞呢個獎，我可能囂多幾囂，覺得自己無限大，分分鐘已經消失咗喺呢一行。」

10年拍檔變跑友

在外界眼中，山聰與美儀看似大纜扯唔埋，但其實私下Friend到爆，經常聚會之餘，更是跑友一族，剛巧今年一同踏上頒獎台，可謂別具意義！美儀憶述10年前與山聰拍劇結緣，其後久不久在飯局碰面，至近年因跑步才多接觸：「估唔到仲可以一齊攞獎，好開心，之後會約埋大班朋友一齊慶祝。（攞咗呢個獎有咩轉變？）我覺得係人生另一頁嘅開始，人哋對你有個肯定，另一方面對你要求亦高咗，所以係一個新嘅功課，一切歸零，重新開始。」

山聰去年一口氣有6套作品播出，美儀則以演技感染無數觀眾，今年又想有甚麼挑戰？山聰表示角色上還有很多發揮空間，又搞笑表示想與美儀合作，趁機偷師，美儀提議演他的母親，山聰說：「家姐得唔得呀？情侶都得，我都拍過陳秀珠嘅。」美儀爆笑說：「但你之前係我哎吔女婿喎！喺《隱形戰隊》我演劉穎鏇媽咪，你哋有感情線，咁咪好亂囉！」

大利是有福同享

2人同於傳統家庭長大，講到新年習俗即雞啄唔斷，山聰說：「自細受爸爸影響，年廿八一定用碌柚葉抹晒成屋，之後準備新床單、內衣褲同新衫，大年初一就唔洗頭、掃地同倒垃圾，要等開咗年先可以做。（今年利是特別大封？）餡唔係主角，係數量，但都係福嚟嘅，所以冇所謂，太太已經幫我準備充足，Jaco（兒子）都有幫手入利是，佢覺得好新奇，玩得好開心。」美儀則分享童年回憶中的椰汁糕：「細個跟媽咪去食雲吞麵，一定會嗌椰汁糕，後來間舖淨係做呢個糕，每年新年，我一定買一底煎嚟食。」

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