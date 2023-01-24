鄭裕玲嚮往做設計師　劉沛蘅恨做愛情片女主角

DJ林海峰（Jan）、黃正宜、鄭裕玲（嘟嘟）跟劉沛蘅（Hilary）為銀行化身星級許願大使，他們同時分享埋藏在心裏多年的願望，瓣數多多的Jan坦言希望舉辦首個紅館「個人」演唱會，他還決定將紅館變身1998年的「的士夠格」，他說：「由2005年嘅「男子組」一口氣唱到變今年嘅「Uncle」，我真係好希望呢個『個人』願望好快會實現。」

原來嘟嘟從小便嚮往成為設計師，希望有朝一日擁有自己的時裝品牌，她說：「眼見好友嘅時裝生意發展得如火如荼，都啟發到我邁出第一步進軍時裝界，今年最想就係有多啲機會試新嘢，所以我都不妨大膽啲諗，為自己創造新開始，我要轉行！」跟洪卓立蜜運中的Hilary笑言今年想大膽投入多幾段刻骨銘心的愛情，但她澄清：「大家唔使擔心，我只係好鍾意睇愛情片，成日幻想自己係女角，我嘅願望係要同全城靚仔做對手戲，成為佢哋嘅女主角，經歷晒愛情片入面所有Sweet Sweet戲碼。」

人氣DJ阿正一直認為懂得咖啡拉花的人非常性感，所以有份成立咖啡豆供應的她，希望今年開設自己的咖啡店，並聘請全城最「性感」男神每日表演拉花，讓歎着手沖咖啡的顧客，享受雙重美味。