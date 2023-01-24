新海誠新作《鈴芽之旅》入圍柏林影展爭獎

《第73屆柏林電影節》將於下月16日至26日舉行，今日(24日)公布入圍名單。以《你的名字。》打響名堂的日本動畫導演新海誠，憑執導新作《鈴芽之旅》成功入圍「主競賽單元」，有份角逐最高榮譽金熊獎及銀熊獎，亦是繼動畫大師宮崎駿的《千與千尋》後，相隔21年後再度有日本動畫入選該單元。

對於今次能夠入圍柏林影展，新海誠導演表示十分期待海外觀眾對電影的反應，並衷心感謝工作人員的努力，還有支持電影的觀眾。聲演女主角「岩戶鈴芽」的19歲新人原菜乃華，對於能夠作為《鈴芽之旅》一員踏出海外、甚至是柏林影展，感到非常光榮，有如做夢一樣。

《鈴》片以日本各地廢墟為舞台，講述17歲女主角「岩戶鈴芽」與旅人「草太」相遇，發現廢墟的陳舊門扉有一股神秘力量。為了阻止災害從門的另一邊竄出，鈴芽在神秘門扉的引導下，展開將門上鎖的神秘旅程。 電影自去年11月在日本上映以來，累積票房已衝破128億日圓(約7.7億港元)，香港亦將於3月上映。

除了《鈴芽之旅》之外，今年亦有華語片《白塔之光》入圍「主競賽單元」爭「金熊獎」，影片由內地導演張律執導，辛柏青、黃堯以及田壯壯合演。

此外，奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）有份執導的紀錄片《Superpower》亦入圍今屆「特別展映單元」，影片是講俄烏戰爭期間他到訪烏克蘭與總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）會面，而內地導演鄔浪執導的《雪雲》亦入圍同一單元，影片由台灣男星李康生主演。《第73屆柏林電影節》將於下月16日至23日舉行