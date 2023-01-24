《黑暗榮耀2》預告片曝光　宋慧喬崩潰大叫晒演技

韓國女星宋慧喬主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》於上月30日上架，她飾演的女主角文同珢在高中時期因貧困而遭林智妍飾演的朴涎鎮等人欺凌，最後被迫輟學，她長大後決心要向林智妍等人報仇，不少觀眾大讚宋慧喬的演技有進步，又感嘆劇中的復仇場面大快人心。

《黑》劇第二輯將於3月10日公開，電視台昨日（23日）釋出全長1分51秒的預告片，宋慧喬讀出給林智妍最後的信：「我想念的涎鎮，涎鎮，我每天都會想到，我該在哪裏跟你重聚？等我們有天在哪巧遇，希望我能忘記，你的名字和長相，納悶着你是誰，希望我永遠不會想起你。」

她之後繼續說：「你那雙只想讓人受苦的腳，以及與你同行的每一雙腳，你那雙嘲笑他人不幸的雙唇，以及和你一起笑的每一雙唇，那對睥睨的雙眼，以及熱切盯着你的那些眼睛，你那嘲弄、打擊他人的手，以及握住這隻手的千萬雙手，你那無時無刻都興高采烈的靈魂，我就打算做到這種程度，涎鎮，希望你還想看到我跳舞，涎鎮，雖然只怕那會是場送葬之舞，我想殺害的涎鎮，這是我給你的最後一封信。」

而片中出現宋慧喬高中時遭受校園暴力及她痛哭的畫面，她又崩潰大叫：「不要這樣笑！」最後她將林智妍的照片放進火爐中，看着照片和其他紙張化為灰燼，未知是否暗示林智妍已經死去。