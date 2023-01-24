靚靚妝容　化解赤口危機

年初三又稱「赤口日」，根據傳統講法，這一天特別容易與人發生口角爭執，所以很多人為免招惹是非都會待在家中。但大家好不容易放假可以周圍走走，當然不能因為赤口而浪費放假與親友聚會的美好時光。今日就教絲打化兩個人見人愛的靚靚妝容，以美貌來化解赤口危機。

春風得意桃花妝

新一年想有神采飛揚好氣色，可以嘗試Tone On Tone粉紅妝感。粉嫩妝感一向予人甜美之感，說不定還有助提升桃花運！這妝容的重點在於眼唇兩大部位，眼妝以經典NARS 4色眼影組合Orgasm打造而成，充滿幻彩的蜜桃粉色調能瞬間修飾提亮眼睛，打造出誘惑攝人眼神。再塗上粉嫩色調的NARS Air Matte Ultra Lip Tint空氣絲絨唇釉（#Showstopper色號），其水滑質感輕輕一抹便能暈染出純淨櫻花色，美唇效果相當持久。

絢爛紅色花火妝

想新年更喜慶，化一個像煙花般璀璨的紅色主題妝容就最適合不過！植村秀的2023年新年限定系列以煙花花火為靈感，並以金屬鏽與紅棕色調為主角，因此能讓女生輕鬆塑造不同風格的美麗妝容。步驟很簡單，只需要在眼窩上先掃上全新推出的花火鎏金色調眼影，再於雙唇塗上#RD 152琉璃花火色調的無色限炙烈漆光唇膏，就會令整體妝容像花火般綻放奪目艷光。