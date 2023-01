入行40年的楊紫瓊好大機會憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首度獲奧斯卡影后提名,成為史上首位華人女星獲奧斯卡提名!而曾與楊在1985年港產片《皇家師姐》中合作過的美國女星羅芙洛(Cynthia Rothrock),早前接受美國報章訪問時就憶述多年前來港與楊拍戲的經驗。

她們於《皇》片中飾演女探員,為影片2人親自上陣拍攝特技鏡頭,羅芙洛受訪時說:「我諗我哋只係想拍一部展示女性強硬一面嘅電影。」她表示由於她們在片中的動作太過激烈而受傷,最終令影片的導演元奎不得不取消一場動作戲。羅芙洛說:「我哋每次打嘅時候都搞到周身瘀痕,搞到我哋都退縮唔敢再打。」雖然拍戲搞到周身傷,但最終都有美好的回報。羅芙洛說:「當套戲(《皇家師姐》)上映時,我記得我哋有去睇午夜場,我哋坐喺嗰度而啲觀眾就不停歡呼。」