晒事業線索爆　容祖兒小賭怡情500蚊翻倍

樂壇天后容祖兒出席沙田馬場舉行的《農曆新年賽馬日》，穿上桃紅色舞衣的她既露腰及露事業線，連場勁歌熱舞炒熱氣氛，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧！繼2008年後再度擔任賀歲賽事表演嘉賓，祖兒一臉興奮表示原定舞衣沒有打底衫，最後為安全起見即加衫：「今日咁凍，不過要搵一件咁紅噹噹同適合新年嘅衫真係好難，所以好早之前已經開始搵。」更指是日也會落小注碰運氣。

談到日前拉大隊到老闆楊受成屋企團年，期間大開賭局玩魚蝦蟹，由於人太多擠不入，結果由前輩惠英紅（紅姐）出手，飛撲到賭枱為他們下注：「紅姐直頭黐住張枱會幫我哋落住，我買咗一鋪$500，開咗兩隻蟹，贏咗$1,000。（邊個大贏家？）冇乜大贏家，阿Sa做莊，但係楊生出本，所以佢係為大家服務。（有冇見到新加入嘅Gin Lee？）有見到，現場好似花墟咁多人，影大合照都要影4次先齊人。」忙於巡唱的她難得返港度歲，透露有意今年於香港開騷，問到兔年會否想桃花旺盛？她笑說：「隨緣，搵日呀！我哋有個群組，全部冇幫襯嘅人都係用呢個標準答案。」

對於老友張敬軒首度擔任賀歲片男主角，祖兒預告稍後會捧場，談到軒仔於片中有裸跑場口，祖兒表現愕然：「真係㗎？我之前睇佢演唱會見佢Pat Pat好翹，原來佢為套戲練臀，我諗過新年流流有得賞月。（佢想做千萬票房男星？）冇難度，望佢喺票房攞到好成績，跟住就攞金像獎影帝，都想之後一齊合作拍戲，乜嘢片種都好。」

提到好姊妹鍾欣潼（阿嬌）減磅成功變索女，祖兒笑說：「佢終於醒番，搵番條腰，我最後一次見佢時，同佢講唔好畀條腰走，咁靚，佢話佢終於明白，依家簡直索爆啦！」