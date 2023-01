前港姐亞軍黃心穎2019年爆出偷食人夫許志安後形象跌至谷低,演藝事業一鋪清袋,自此行蹤低調。她最近在社交網分享和家人共度34歲生日的照片,並寫上:「chor2 的生日。thank you all for the messages and 祝你哋新年快樂、日日健康開心。」照片中這個迷你生日派對是在家中舉行,除了有她笑容燦爛的捧着生日蛋糕的相片外,另一張相是黃心妙、黃心美及黃心穎三姐妹和父母親的合照。黃心妙也有在社交網分享三姐妹的合照,並寫上:「Happy birthday sis。」