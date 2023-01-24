古天樂委託律師回應編劇被拖欠薪金：按合約支付相關酬金！

有關「香港編劇權益聯盟」於昨日發表公開信，要求就《紙皮婆婆》不公平真相，與電影製作公司「天下一」老闆古天樂（古仔）直接對話一事，古仔方已委託律師行作出回應。

律師指稱「天下一」至去年5月至10月期間，一直與編劇任俠方尋求解決共識，期間雖感到對方強詞奪理，但至2022年10月31日，仍希望得到雙方和平解決方法，且曾提出「若有其他修正建議可見面討論」，卻一直得不到回覆，故對昨日突然的公開信大感錯愕及遺憾。

而關於編劇合約問題，「天下一」委任編劇為舒琪，任俠是舒琪向「天下一」推薦的。「天下一」隨後與舒琪簽訂電影編輯及監製合約，並按合約分別向舒琪及任俠支付相關期數酬金，後者參與項目劇本一稿創作，由舒琪向他支持了67,500元作為酬金，這是他們之間的合作協議，故對任俠指「編劇費被拖欠超過三年」根本與「天下一」無關。

另外，對於任俠指「天下一獨佔金馬創投百萬首獎」一事，「天下一」以製作公司身份報名參加，最終獲100萬台幣（約25萬港元）獎金，扣除稅款後實得80萬台幣（約20萬港元），該獎金是基金會提供予公司作為單位的，由於任俠要求分獎金沒有先例，故「天下一」與基金會接洽，金馬創投指已撥款的現金獎不會回收，「天下一」決定不扣除任何製作前期支出，但覺得理應由「天下一」、製片、任俠及舒淇四方平分，然而任俠竟要求將舒琪排除在外，及以1,000元港幣回購劇本，「天下一」對此大惑不解。而去年10月「天下一」已表明可考慮以成本價（只包括已支主創費用）轉讓《紙皮婆婆》項目，惟任俠方卻沒有回覆，卻選擇在3個月後公開發表該文章。