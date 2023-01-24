全球行大運！12生肖有利旅遊方位全攻略

等了3年，世界各地幾乎都回到疫情前般可免隔離外遊了！不過每個生肖都有適合旅行的方位和忌位，想要玩得開心、並順便催旺兔年運勢，就要參考風水命理法科師傅莫迪天的貼士，他根據風水學中的九宮飛星，推算12生肖適宜去哪個地方旅行，自然可趨吉避凶，2023年過得更得心應手！

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兔、鼠、羊 正南添財氣

肖兔、鼠、羊的朋友2023年的吉星是八白財星，而其兔年所到之處是正南方，此方位財氣最旺盛、財源滾滾，尤其有利屬土的行業，如建築、中介、地產物業等。想出遊的話可考慮位於正南方的印尼峇里島，喜歡動物的話，不妨參觀峇里島野生動物園（Bali Safari & Marine Park），40公頃的公園內可觀賞野生動物的生活。一場來到，當然也不能錯過該島東邊的連普揚寺（Lempuyang Temple），寺內有近年熱爆社交媒體的打卡勝地「天空之門」，所謂「門」其實是左右兩塊巨石，只需站於中間，以藍天白雲及壯闊的山脈為背景，就可拍出美美的照片。喜愛水上活動的朋友，可從峇里島東南邊的Sanur沙灘搭乘快艇前往離島藍夢島（Lembongan），你可以大玩海底漫步、玻璃船、海上滑梯、水上摩托車、浮潛等水上活動。但西北方有五黃災星飛到，代表災難、兇險、意外，肖兔、鼠朋友應避免前往。而肖羊人士忌往東北方，因有七赤破軍星飛到，易有錢財破損及身體受傷。

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馬、虎及蛇 西方獲權位

代表權力與地位的六白武曲星在2023年兔年會飛到正西方，生肖為馬、虎及蛇的朋友得其幫助較容易得到實權或地位提升，尤其從事管理、銀行、金融業最為有利。屬馬、虎、蛇想出遊的話可考慮北非的摩洛哥，不妨從卡薩布蘭卡（Casablanca）出發，走訪世界第三大的哈桑二世清真寺（Hassan II Mosque）。該建築選用了大量精緻雕刻的白色大理石、琉璃瓦，馬賽克和銅裝飾，可同時容納10萬人作禱告。也別錯過另一著名城市馬拉喀什（Marrakech），熱門景點有以法國畫家Jardin Majorelle命名的花園，該處是他居住了40多年的住所，後來由時裝大師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）買下並翻新，花園中最搶眼的是深藍色Majorelle Blue主樓，配上來自五大洲逾300種珍貴植物，充滿異國風情。不過代表病痛及損傷的二黑病符星兔年會飛到正東方，肖虎及蛇的朋友需要避忌。肖馬的朋友則忌到東北方，因有七赤破軍星飛到，易有錢財破損及身體受傷。

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龍、牛、雞、狗大旺 西南桃花位

新一年不少人都希望有多些桃花，莫師傅指出2023年的一白貪狼星飛到西南方，代表這位置散發着桃花及人緣的氣場，如果從事常與人交往的行業，尤以龍、牛、雞、狗最為有利，想增強個人吸引力，又或想催旺桃花，可以多到這個方位的國家。泰國曼谷便正是合適的旅遊地點，其中樓高78層的King Power Mahanakhon最近有著名精品酒店The Standard, Bangkok Mahanakhon進駐，酒店內有6間餐飲選擇，其中頂樓有曼谷最高天台酒吧Sky Beach，景觀及氣氛均一流。

喜歡血拼及美食的朋友，則不妨到The One Ratchada夜市一逛。該地址前身是Ratchada區的火車夜市，內裏整體感覺保留了當年夜市模樣。不過西北方有五黃災星飛到，代表災難、兇險、意外，肖龍及牛者需要避忌。而屬雞朋友則要避免到東北方，有七赤破軍星飛到，易有錢財破損或身體受傷。正東方則有二黑病符星飛到，易有小毛病，肖狗朋友需要留意。

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猴、豬 北方利偏財添喜慶

2023年九紫喜慶吉星將飛到正北方，這方位充滿偏財的氣場，亦代表喜事源源不絕，兔年此星對肖猴及豬者有利，如果希望喜事連連、結婚添丁、橫財就手、不勞而獲，就要到北方地區例如北京旅遊。當地話題旅遊熱點有全球最大的環球影城北京環球度假區（簡稱UBR），總面積達400公頃，包括主題公園、度假酒店、商業街等設施。主題公園分為7個主題景區，有多達37款機動設施及24項娛樂演出，當中包括全球獨家的「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」及「侏羅紀世界努布拉島」。如果你是文青的話就要到「松美術館」逛逛，館內展示了珍貴藏品，同時也為藝術的研究和創作提供了新的平台，是國內社交媒體的一大焦點。不過肖豬者於兔年忌去東南方，因會受到三碧蚩尤星負能量影響，易招惹口舌之爭、嚴重的話更會惹官非。肖猴者則不宜到東北方，因七赤破軍星飛到，易有錢財破損、身體受傷。