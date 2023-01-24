Q：本人四十多歲，和女朋友剛在元旦去完日本旅行，相信是天氣寒冷，我又大意沒穿厚褲，那話兒簡直變了「縮頭烏龜」，以前也曾有發生過。返到民宿親熱起來，我發現它依然沒恢復原狀，興奮時陰囊上端有少少痛，勉強還算可以完事。可是現在回港了仍有時會痛，究竟發生甚麼事呢？

Jeff

A：嚴寒的時候，褲襠缺乏保暖，身體便會採取熱脹冷縮作為即時保暖法，外露部位的整體外觀大致縮小三分之一左右，此屬自然現象，藉由熱脹冷縮控制保暖和散熱，主要目的是給精子維持一個適合生存的環境。

遇冷時，血管收縮，充血量減少，性器官猶如藏匿的小鳥兒。通常在回暖時，便會回復原狀。

旅行期間所遇情況，反映閣下需多加注意以下事項。第一，雖然室溫夠暖，血液循環卻慢條斯理，大鵬展翅則難迅速恢復了。閣下宜關注個人體質，步入中年有沒有血氣不足、虛勞虛損的問題。第二，陰囊和提睪肌曾於遇冷時收縮起來，之後性亢奮時隱隱覺痛，有機會是男性先天精索較短所致，這對日常性福沒有明顯影響，但必須注意保護精索，例如避免用力過猛的性刺激舉動。第三，如縮小和悶痛情況持續超過半小時，男士可泡一會兒暖水浴，恒溫浸浴可有助恢復常態，但不要浸熱水浴，太熱的溫度不利精子生存也會打垮性功能。再不然便是先好好睡一覺，醒來時身體機能自會全面恢復了。

李偉儀