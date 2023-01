奧斯卡提名　楊紫瓊首位華星爭影后力戰姬蒂班查（附表）

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間今晚公布,馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle)憑賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)以大熱姿態入圍最佳女主角,再度為華人爭光!與Michelle爭影后還有另一大熱影后《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett)、《金髮夢露》(Blonde)的Ana de Armas、《To Leslie》的Andrea Riseborough、以及《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的米雪威廉絲(Michelle Williams)。

今次是Michelle入行以來首次獲《奧斯卡》提名之外,亦是影史上首位華人女星獲《奧斯卡》影后提名!在Michelle之前,柬埔寨裔華人男星吳漢於1984年憑《戰火屠城》(The Killing Fields)獲《奧斯卡》最佳男配角提名並順利獲獎,成為《奧斯卡》史上首位獲提名的「華星」。

《奇異女俠》亦入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)與許瑋倫雙雙獲女配角提名,之前已掃獎的越南華裔男星關繼威不負眾望獲男配角提名,總共11個提名領先!

最佳男主角提名方面亦同樣戰況激烈,兩大《金球獎》影帝《貓王》(Elvis)的Austin Butler以及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的哥連法奴(Colin Farrell)雙雙順利入圍爭獎,今次同是他們入行以來首次獲《奧斯卡》提名。其他獲提名影帝的還有《鯨》(THE WHALE)的班頓費沙(Brendan Fraser)、《Living》的Bill Nighy、以及《Aftersun》的Paul Mescal。

《第95屆奧斯卡金像獎部份提名名單》

【最佳電影】

《西線無戰事》

《阿凡達:水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼:造夢大師》

《TÁR》

《壯志凌雲:獨行俠》

《上流落水狗》

《Women Talking》

【最佳男主角】

Austin Butler《貓王》

哥連法奴《伊尼舍林的女妖》

班頓費沙《鯨》

Paul Mescal 《Aftersun》

Bill Nighy《Living》

【最佳女主角】

姬蒂班查《TÁR》

Ana de Armas 《金髮夢露》

Andrea Riseborough《To Leslie》

米雪威廉絲《法貝曼:造夢大師》

楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳男配角】

Brendan Gleeson 《伊尼舍林的女妖》

Brian Tyree Henry《Causeway》

Judd Hirsch《法貝曼:造夢大師》

Barry Keoghan《伊尼舍林的女妖》

關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳女配角】

Angela Bassett《黑豹2:瓦干達萬歲》

周洪《鯨》

Kerry Condon《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳導演】

Daniel Kwan & Daniel Schienert《奇異女俠玩救宇宙》

Todd Field《TÁR》

Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》

Ruben Östlund《上流落水狗》

史提芬史匹堡《法貝曼:造夢大師》

【最佳動畫】

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcell the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠:8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

【最佳國際電影】

《西線無戰事》(德國)

《Argentina, 1985》(阿根廷)

《Close》(比利時)

《EO》(波蘭)

《The Quiet Girl》(愛爾蘭)