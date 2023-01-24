奧斯卡提名　楊紫瓊首位華星爭影后力戰姬蒂班查（附表）

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間今晚公布，馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle）憑賣座片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）以大熱姿態入圍最佳女主角，再度為華人爭光！與Michelle爭影后還有另一大熱影后《TÁR》的姬蒂班查（Cate Blanchett）、《金髮夢露》（Blonde）的Ana de Armas、《To Leslie》的Andrea Riseborough、以及《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的米雪威廉絲（Michelle Williams）。

今次是Michelle入行以來首次獲《奧斯卡》提名之外，亦是影史上首位華人女星獲《奧斯卡》影后提名！在Michelle之前，柬埔寨裔華人男星吳漢於1984年憑《戰火屠城》（The Killing Fields）獲《奧斯卡》最佳男配角提名並順利獲獎，成為《奧斯卡》史上首位獲提名的「華星」。

《奇異女俠》亦入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計、珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）與許瑋倫雙雙獲女配角提名，之前已掃獎的越南華裔男星關繼威不負眾望獲男配角提名，總共11個提名領先！

最佳男主角提名方面亦同樣戰況激烈，兩大《金球獎》影帝《貓王》（Elvis）的Austin Butler以及《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的哥連法奴（Colin Farrell）雙雙順利入圍爭獎，今次同是他們入行以來首次獲《奧斯卡》提名。其他獲提名影帝的還有《鯨》（THE WHALE）的班頓費沙（Brendan Fraser）、《Living》的Bill Nighy、以及《Aftersun》的Paul Mescal。

——————————————————————————————————

《第95屆奧斯卡金像獎部份提名名單》

【最佳電影】

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

《TÁR》

《壯志凌雲：獨行俠》

《上流落水狗》

《Women Talking》

【最佳男主角】

Austin Butler《貓王》

哥連法奴《伊尼舍林的女妖》

班頓費沙《鯨》

Paul Mescal 《Aftersun》

Bill Nighy《Living》

【最佳女主角】

姬蒂班查《TÁR》

Ana de Armas 《金髮夢露》

Andrea Riseborough《To Leslie》

米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》

楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳男配角】

Brendan Gleeson 《伊尼舍林的女妖》

Brian Tyree Henry《Causeway》

Judd Hirsch《法貝曼：造夢大師》

Barry Keoghan《伊尼舍林的女妖》

關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳女配角】

Angela Bassett《黑豹2：瓦干達萬歲》

周洪《鯨》

Kerry Condon《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳導演】

Daniel Kwan & Daniel Schienert《奇異女俠玩救宇宙》

Todd Field《TÁR》

Martin McDonagh《伊尼舍林的女妖》

Ruben Östlund《上流落水狗》

史提芬史匹堡《法貝曼：造夢大師》

【最佳動畫】

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcell the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠：8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

【最佳國際電影】

《西線無戰事》（德國）

《Argentina, 1985》（阿根廷）

《Close》（比利時）

《EO》（波蘭）

《The Quiet Girl》（愛爾蘭）