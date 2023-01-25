楊紫瓊首位華人問鼎奧斯卡影后　姬蒂「夢露」成攔路虎

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間昨晚（24日）公布，楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首位華人入圍爭影后，該片亦獲11項提名領先，認真威水，她更將再一次與勁敵《TÁR》姬蒂班查正面交鋒！而向來人物傳記電影最啱奧斯卡的口味，故同樣入圍的《金髮夢露》女星Ana亦被睇好有得鬥；影帝方面，《貓王》男星Austin Butler更成為頂頭奪標大熱！

馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）以大熱姿態獲最佳女主角提名，為華人爭光！今次是她入行以來首次獲奧斯卡提名外，亦是影史上首位亞裔女星獲奧斯卡影后提名。查實Michelle與奧斯卡甚有淵源，2001年她主演的李安武俠片《臥虎藏龍》曾獲奧斯卡9項提名，最終擸4獎包括最佳外語片，Michelle亦與同片的周潤發獲邀在奧斯卡台上頒獎。Michelle暫未回應今次獲奧斯卡提名，而日前她趁農曆新年更新社交網，與家人拍賀年片，片段中她拿着兔公仔O嘴賣萌，並留言：「向我們在全世界的家人及朋友恭喜發財！I Love You兔！」今次獲提名奧斯卡，絕對是她新年的最大禮物！

《奇》片擸11提名最多

爭奪影后還有另一大熱、《TÁR》的姬蒂班查（Cate Blanchett），兩位女星將在奧斯卡再次正面交鋒。今次是姬蒂第7度提名奧斯卡，之前先後憑《娛樂大亨》（The Aviator）和《情迷藍茉莉》（Blue Jasmine）勇奪最佳女配角及女主角。姬蒂之前已憑《TÁR》被芝加哥、佛羅里達州及廣播影評人等多個美國影評人協會選為最佳女主角，更捧走《金球獎》（劇情組）與《威尼斯電影節》影后寶座！而Michelle亦在《金球獎》（歌舞片／喜劇）、全美電影評論學會、英國影評人等多個協會頒獎禮登影后寶座，兩人可謂勢均力敵！其他爭影后的還有《金髮夢露》（Blonde）的Ana de Armas、《To Leslie》的Andrea Riseborough及《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的米雪威廉絲（Michelle Williams）。

《奇》片同時入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計，女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）與許瑋倫更雙雙獲女配角提名，而之前已掃多獎的越南華裔男星關繼威不負眾望獲男配角提名，此片總共獲11個提名領先！而在關繼威之前，柬埔寨華裔男星吳漢早於1984年憑《戰火屠城》（The Killing Fields）在奧斯卡獲最佳男配角提名並獲獎，亦是奧斯卡史上首位獲提名的「華星」。

《貓王》Austin爭影帝

最佳男主角提名方面同樣戰況激烈！兩大《金球獎》影帝《貓王》（Elvis）的Austin Butler及《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的哥連法奴（Colin Farrell）雙雙順利入圍，今次同是他們入行以來首次獲奧斯卡提名。其他獲提名影帝的還有《鯨》（THE WHALE）的班頓費沙（Brendan Fraser）、《Living》的Bill Nighy及《Aftersun》的Paul Mescal。頒獎禮將於香港時間3月13日早上在加州舉行。