楊紫瓊首位華人問鼎奧斯卡影后　姬蒂「夢露」成攔路虎

國際影壇盛事《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間昨晚(24日)公布,楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為首位華人入圍爭影后,該片亦獲11項提名領先,認真威水,她更將再一次與勁敵《TÁR》姬蒂班查正面交鋒!而向來人物傳記電影最啱奧斯卡的口味,故同樣入圍的《金髮夢露》女星Ana亦被睇好有得鬥;影帝方面,《貓王》男星Austin Butler更成為頂頭奪標大熱!

馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)以大熱姿態獲最佳女主角提名,為華人爭光!今次是她入行以來首次獲奧斯卡提名外,亦是影史上首位亞裔女星獲奧斯卡影后提名。查實Michelle與奧斯卡甚有淵源,2001年她主演的李安武俠片《臥虎藏龍》曾獲奧斯卡9項提名,最終擸4獎包括最佳外語片,Michelle亦與同片的周潤發獲邀在奧斯卡台上頒獎。Michelle暫未回應今次獲奧斯卡提名,而日前她趁農曆新年更新社交網,與家人拍賀年片,片段中她拿着兔公仔O嘴賣萌,並留言:「向我們在全世界的家人及朋友恭喜發財!I Love You兔!」今次獲提名奧斯卡,絕對是她新年的最大禮物!

《奇》片擸11提名最多

爭奪影后還有另一大熱、《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett),兩位女星將在奧斯卡再次正面交鋒。今次是姬蒂第7度提名奧斯卡,之前先後憑《娛樂大亨》(The Aviator)和《情迷藍茉莉》(Blue Jasmine)勇奪最佳女配角及女主角。姬蒂之前已憑《TÁR》被芝加哥、佛羅里達州及廣播影評人等多個美國影評人協會選為最佳女主角,更捧走《金球獎》(劇情組)與《威尼斯電影節》影后寶座!而Michelle亦在《金球獎》(歌舞片/喜劇)、全美電影評論學會、英國影評人等多個協會頒獎禮登影后寶座,兩人可謂勢均力敵!其他爭影后的還有《金髮夢露》(Blonde)的Ana de Armas、《To Leslie》的Andrea Riseborough及《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的米雪威廉絲(Michelle Williams)。

《奇》片同時入圍最佳電影、導演、原創劇本、剪接、原創配樂、原創歌曲、服裝設計,女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)與許瑋倫更雙雙獲女配角提名,而之前已掃多獎的越南華裔男星關繼威不負眾望獲男配角提名,此片總共獲11個提名領先!而在關繼威之前,柬埔寨華裔男星吳漢早於1984年憑《戰火屠城》(The Killing Fields)在奧斯卡獲最佳男配角提名並獲獎,亦是奧斯卡史上首位獲提名的「華星」。

《貓王》Austin爭影帝

最佳男主角提名方面同樣戰況激烈!兩大《金球獎》影帝《貓王》(Elvis)的Austin Butler及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的哥連法奴(Colin Farrell)雙雙順利入圍,今次同是他們入行以來首次獲奧斯卡提名。其他獲提名影帝的還有《鯨》(THE WHALE)的班頓費沙(Brendan Fraser)、《Living》的Bill Nighy及《Aftersun》的Paul Mescal。頒獎禮將於香港時間3月13日早上在加州舉行。