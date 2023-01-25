【是日通勝】

農曆正月初四

癸卯年 癸丑月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：破屋、壞垣

忌：詞訟、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、15、35

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：搵錢要依正路，若鋌而走險，將觸犯官非。

金牛座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

雙子座：財運弱，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：事業受太多因素影響，需要保持細心及耐性。

獅子座：趁運氣好更應加把勁，距離成功將非常近。

處女座：動怒易傷肝，要錫住身體，好好控制脾氣。

天秤座：獲好運氣加持，不妨為追尋夢想踏前一步。

天蠍座：太孤寒會破壞財運，有閒錢不妨多做好事。

人馬座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

山羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

水瓶座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙魚座：財運有點差，貪字得個貧，謹記知足常樂。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）牛 易破財

鼠：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

牛：是日沖煞，心神恍惚，容易破財惹是非。

虎：財運不錯，有利做生意，易獲客戶支持。

兔：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

龍：生活遇困難，建議找可信賴的朋友幫忙。

蛇：失魂落魄，做事拖拖拉拉，恐一事無成。

馬：人緣好，適合聯誼會友，可望盡興而歸。

羊：偏財旺，把握投資時機，易有意外進帳。

猴：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

雞：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

狗：財運下滑，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

豬：自信心強，做事快夾妥，傾生意易成功。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年行業走勢

｛金｝兔年雖有偏財星透出，但立春八字連續兩年欠金，金融股票市場仍要辛苦經營，也容易大受衝擊；即使炒賣活動頻繁，普遍投資者還是難以獲利，對推陳出新的金融產品亦欠缺信心，宜有金融改革再作推動。

｛木｝木過旺之年，再加上兔年四綠星飛臨中宮，教育改革事在必行，因此教育事業亦競爭激烈，必成全年焦點。其他屬木的環保、建築、裝修及創作設計等行業也備受關注，汰弱留強之餘，也大有商機。

｛水｝立春八字帶水，雖然未至於暢旺，但對旅遊、運輸、酒店及貿易等行業亦有幫助，加上全年驛馬運甚重，有助加快復甦速度。惟因兔年也有寅巳刑，對屬水的行業也造成阻滯，宜提防節外生枝。

｛火｝火旺之年，有利醫療、化工燃料及科技產品等行業發展，整體特別蓬勃，宜把握此增長期的機遇，但相關物價也會上漲，對民生亦有不少影響。

｛土｝立春八字僅有一點土，亦過於隱藏，加上出現刑剋，對基建及地產等行業難有幫助，而政策上的扶持亦未見具體成效，顯得更加有心無力。