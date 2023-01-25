江嘉敏自爆有追求者　首公開2大擇偶條件

江嘉敏兔年驛馬星動，下月會跟薛家燕到馬來西亞登台，實行發個新年財。至於愛情，她坦言現有追求者，但要了解一下先，至於擇偶要求，最緊要有上進心及聰明。

江嘉敏去年各方面都發展得相當不錯，以前一直以拍劇為主，但今年她都有參與綜藝主持，坦言監製指她轉數夠快，她說：「其實做主持都好玩嘅，但壓力一定大過拍劇，拍劇可以一早預備，但做主持要靠臨場發揮，好考急才。」講到拍電影，嘉敏表示都渴望有機會一試，她說：「想呀！入咗TVB後有拍過《使徒行者》，最好有多啲新嘗試，拍下廣告、電影，（想同咩對手合作？）之前我都有同張繼聰聯絡，我哋4年前一齊拍過劇集《跨世代》，都有啲掛住佢，佢係一個好好嘅前輩，以前拍劇嗰陣，大家成日傾偈，我都有同佢講希望可以再合作。」

嘉敏之前與拍拖多年的男朋友分手，但整個人似乎比之前更開心，她說：「好多朋友都咁講，可能focus自己多啲，有另一半始終多咗嘢兼顧，我依家做多咗運動，由細到大自己都體弱多病，希望可以健康啲。」說到之前不時收花，似乎有不少追求者，她甜笑直認不諱：「有唔同嘅人追，自己咪當識吓朋友囉！大家相處吓先，（對男友有咩要求？）冇特別諗，不過一定要有上進心，唔可以係一個懶惰嘅人，同埋我要搵聰明啲嘅！自己已經夠蠢，如果畀人厄都有人幫到我。」問她會否選擇圈中人時，她大爆幾年前都曾經有圈內人追求她，她說：「都係做嘢嗰陣認識嘅，對方唔係TVB嘅藝人，不過大家唔使擔心我，我一直都有追求者嘅！」

現時播映的賀歲劇《黃金萬両》開工時正值夏天，當薛家燕都頂得住之時，第一個中暑的居然是嘉敏，她笑言：「嗰陣個個都走嚟幫我，家燕姐幫我抹汗，麥美恩同朱智賢就夾手夾腳扶我去有冷氣嘅地方。」她又透露下月會出埠登台，亦是她人生第一次到馬來西亞，「我哋跟家燕姐去雲頂，仲會唱劇中首新歌，大家仲要排舞，我已經諗住去到瘋狂食嘢，第一次去冇理由唔食呀！」

場地提供:台北‧寬巷子@海港城