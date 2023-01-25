港姐林鈺洧係迷信「神婆」　邢慧敏望兔年財源滾滾

港姐林鈺洧、梁超怡、邢慧敏相約食賀年菜「一齊撈起」攞個好意頭。樣貌「鬼鬼地」的林鈺洧原來是迷信「神婆」，紫微斗數，占卜星相也八卦一試，屋企更擺下風水陣催旺人緣與財運，新一年希望遠離是非，父母一團和氣。

應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）、季軍梁超怡與「友誼小姐」邢慧敏在農曆新年大擦賀年菜，攞好意頭六福臨門，又齊齊「撈起」望兔年財源滾滾、事業風生水起。混血兒林鈺洧卻原來是「神婆」一名，睇相、紫微斗數、塔羅牌也試過，吃飯時還向梁超怡解釋攝太歲的意思，更自爆在屋企布下風水陣，自嘲迷信的她笑說：「屋企有擺風水陣，有啲水晶洞、流水咁，喺屋企聽到覺得好舒服、好清靜，希望財運、人緣、健康都好。」

林鈺洧的混血兒媽媽是Jasmine在外國長大，故她小時候也沒有過年習俗，反而長大後變成「阿媽」，除了招呼朋友在家食盆菜，親自下廚炮製臘味煲仔飯招呼朋友，更會封利是給媽媽：「同媽咪有個小傳統，年年都會封利是畀佢，每年加少少，今年會封大利是畀佢。」

去年是非纏身的她，媽媽與前夫林俊賢爆發認親、撫養、家暴風波，飽受困擾。她指事件已告一段落，自己亦成長增強適應力，學習到調節情緒，希望新一年父母一團和氣，但直言不會安排「破冰」見面，認為父母是成年人，能否再見亦是朋友由她們自己決定，她說：「同爸爸新年都唔會見面，佢都冇話返香港，會用訊息同佢拜年。」

在美國長大的梁超怡指在外國時沒有慶祝農曆新年，過年的記憶停留在香港生活的小時候，笑言要上網學習過年習俗，但逗利是就不用進修。逐漸適應香港急速節奏的她希望新一年有機會拍劇和做綜藝節目。邢慧敏則指做模特兒與港姐挑戰相當大，IQ與EQ也有成長，自言外表給人比較酷，希望觀眾認識到她開朗一面。

場地：个園竹語