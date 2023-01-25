連詩雅師妹拒炫富　黃祖貽否認賺錢買花戴

連詩雅模特兒師妹黃祖貽 (Ingrid)被傳去年以2億買下半山波老道21號豪宅，日前她接受訪問時默認「升呢」做業主，但婉拒透露詳情：「層樓無論係自住定投資都係開心事。」而她要堅持低調處理，全因要顧及家人：「屋企人係圈外人比較低調，都想保護佢哋，所以唔想講太多屋企事。」

對於被指是千金小姐，可擔心入行後會被指「賺錢買花戴？」她則說家庭背景沒影響其價值觀，對身邊藝人或圈外朋友都以真誠對待，自問在模特兒界只是新丁一名，亦望從工作中獲學習機會：「想繼續拍多啲廣告，等多啲人認識自己，亦都想試吓拍劇、拍電影，攞多啲拍攝經驗豐富自己，自己有多啲作品，觀眾就睇到我有付出過努力。」含住金鎖匙出生的她，其過年習俗跟打工仔無異，在新年時愛行大運，年三十晚及大年初一會陪家人食飯：「初一仲要食埋年糕粥當早餐先開始拜年，我屋企人都幾傳統。」

至於同公司的藝人鍾浠文 (Zelia)在農曆新年最愛食丸子：「我屋企新年習慣就係食用肉做嘅炸丸子，寓意圑圓嘅意思，會用蔬菜去滾湯或蒸，類似獅子頭嘅菜色。」而最開心是媽咪今年來港陪她過年，作為孝順女的她就專程帶媽咪試食盆菜：「因為媽咪未食過食，畀佢體驗吓香港嘅地道美食及新年氣氛。」

工作方面，Zelia去年首轉戰當演員，連拍兩齣劇集，她謙說：「其實我係半途出家，但試過後就好有興趣，希望新一年有機會更多演戲嘅機會，去年本來要返內地拍電影，可惜因疫情而延期，所以望盡快接到通告再開工，亦想演貼地嘅小人物角色。」另外，多才多藝的她還會繼續自己鍾意的模特兒、攝影、寫作工作。

場地提供：銅鑼灣富豪酒店