《第95屆奧斯卡金像獎》提名名單昨晚公布,馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲提名最佳女主角,成為首位「華星」獲奧斯卡影后提名。而昨晚她與法國富豪男友Jean Todt一同現身巴黎時裝周睇騷,笑容滿臉的她在場內與眾嘉賓合照。

Michelle亦有受訪回應獲奧斯卡提名一事,她笑說:「我好慶幸自己獲提名。如果唔係,我真係唔知可以點做。當佢哋(公布提名人士)講我名之時,我心諗:『如果佢哋冇嗌我名,我點同好信任我嘅人講?』呢個係我過去兩日嘅噩夢,因為有可能發生(不獲提名)既,係咪?我點行出嗰道門?而所有失望嘅亞洲臉孔會講:『你點解唔為我哋做到呢?』」