萌物陪上班　開工好心情

歡樂的時光過得特別快，話咁快就到了年初四！唔少打工仔享受完今天最後一天農曆新年假期後，明天就要開工。不想開工後出現「假期後遺症」，當然要出絕招。小記找來多款又萌又有效紓壓的辦公室小物，大家不妨從中挑選一兩件來「治愈」開工日的抑鬱心情，好讓新一年開工大吉，事事順利、錢財滾滾來！

首先出場的是韓國Kakao Friends Store以「外出尋找美味餐廳的春植」為主角推出的一系列精品，包括滑鼠墊、筆、電腦袋等，每一款都以春植的搞笑造型設計，一見就讓人心情愉快。想身處Office都不會Dry？一系列印有Ryan、Apeach及春植等人氣角色萌樣的不銹鋼水杯絕對幫到你。單單是杯身的顏色和圖案已可愛得讓人忍不住飲多幾啖水，放鬆心情工作！

另一推介是韓國平價家品店Daiso推出的辦公室小物，特別是以鋼牙與大鼻（Chip'n Dale）為主角的便利貼和桌面垃圾桶，就可愛與實用兼具。另外，由台灣設計公司「猴子設計Monkey Design」及其子品牌「遊木時光Woodtime」推出的「動物膠遊-膠帶台」系列、「搖擺Memo夾」系列及「磁鐵鍵盤刷」系列，也同樣的骰可愛和實用，能隨時為你減壓，以好心情提高工作效率。